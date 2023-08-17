畢利谷巴《大師級愛情》預告曝光 被評特技化妝太誇 應用猶太裔演員

【明報專訊】《失戀自作業》男星畢利谷巴（Bradley Cooper）繼2018年《星夢情深》後，自編自導自演新片《大師級愛情》（Maestro），講述作曲兼指揮家伯恩斯坦（Leonard Bernstein）與演員妻子費莉西亞蒙塔雷格（Felicia Cohn Montealegre）的複雜關係，由馬田史高西斯（Martin Scorsese）、史匹堡（Steven Spielberg）及托德菲臘斯（Todd Phillips）等導演聯合監製。畢利谷巴飾演伯恩斯坦，《超犀女王》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）扮演費莉西亞，另外，《怪奇物語》瑪雅漢基（Maya Hawke）、《光豬舞壯士》麥寶瑪（Matt Bomer）參與演出。《大》片除入選月底揭幕威尼斯影展主競賽單元，預計11月22日在美國少數戲院上映，然後12月20日於影視串流平台Netflix上架。由於演員及編劇兩公會跟代表各大電影公司及串流平台的影視製作人聯盟（AMPTP）談判破裂，工潮持續，畢利谷巴及嘉莉慕萊根很大機會缺席威尼斯影展，但首條預告前日曝光，率先為新片宣傳。

預告片中有畢利谷巴與嘉莉慕萊根背靠背坐着玩猜數字遊戲，之後又有畢利指揮的片段，以及疑與男子談情被太太目睹的鏡頭。不過有網民認為畢利的特技化妝太誇張，尤其過於突顯伯恩斯坦的長大鼻子，批評把猶太人特徵典型化，跟伯恩斯坦本人看來也不相像，質疑何不找真正的猶太裔演員演出。