回顧40年合作點滴 默契始於《鹿鼎記》 梁朝偉視劉德華最佳拍檔

【明報專訊】梁朝偉、劉德華、蔡卓妍主演電影《金手指》將於12月30日全球同步上映，3人昨日與方中信、陳家樂等出席在北京舉行的發布會。兩大影帝梁朝偉與劉德華由電視台到電影合作近40年，梁朝偉視劉德華是他的最佳拍檔和好朋友，合作很有默契。劉德華覺得與梁朝偉跟最初合作時沒有太大改變，兩人在台上握手，令全場起哄。

娛樂組

梁朝偉（偉仔）、劉德華（華仔）、蔡卓妍（阿Sa）、方中信、陳家樂，昨日聯同《金手指》導演及編劇莊文強、監製黃斌等出席於北京舉行的定檔發布會，宣布12月30日在內地、香港、澳門、台灣，以及新加坡、馬來西亞、澳洲、新西蘭、英國、美國、加拿大等地全球同步上映。偉仔太太劉嘉玲亦有出席，偉仔今次在片中一改招牌低調沉鬱的演繹手法，投入角色的「狂妄國度」。

發布會播放最新預告片，莊文強簡介故事，「這是一個從100到100億元，一個人怎麼用100元賺到100億，是一個美夢與噩夢不斷交換的故事，所以需要兩名好戲之人來演繹」。莊文強跟偉仔及華仔曾合力打造港產片經典作《無間道》，對於再次打動兩影帝合作，感到非常榮幸。

一看劇本認定對方

華仔透露收到劇本時的感受，「20年後再有機會跟梁朝偉一起拍戲，我看完劇本後，問莊文強導演：『對手是誰？不會是梁朝偉吧？』導演點頭，這個作品就成了」。偉仔一樣心有靈犀，大讚華仔是最佳拍檔，「其實我看劇本，第一人選都是劉德華，命運就是這樣，在電視台我們就是很好的搭檔、最佳拍檔，偏偏是20年才能合作一次，但是每一次都是非常愉快和開心」。

台上展示了3張相片，記錄偉仔與華仔從1980年代電視台出道，再到《金手指》，二人幾乎每隔20年就合作打造經典。偉仔稱雙方雖然不算太多交往，但一合作就很有默契，「拍攝無綫劇《鹿鼎記》時，那時候剛入行，大家非常認真用功，每天工作量都很多，幾乎沒有私底下一起去玩，但恰恰就是這樣，我們的感情就在這個時候開始建立，演員之間的默契建基於信任，到今天還是好朋友」。華仔認同說：「回頭望到現在《金手指》，接近40年，我覺得我們還是最初那個時期，沒有太大改變。」偉仔稱跟華仔在新戲的關係，與《鹿鼎記》差不多，同樣亦敵亦友。

甩拖阿Sa首現身

剛宣布跟拍拖6年男友石恆聰分手的阿Sa心情不俗，表示戲中周旋於偉仔和華仔之間，開戲前相約偉仔傾角色，承認今次是天王級感受，「無論戲裏戲外都是，他們都是我的偶像，作品一直伴隨着我成長，對我影響很多，每次與華仔合作，有他在我就很安心，他給我很大的安全感」。

陳家樂亦非常興奮跟兩影帝合作，「20年前兩影帝合作，我入戲院買票看了5次，以前要買票才能看到他們，現在竟然有錢收，我每天收工都不想離開現場，想看更多偉仔與華仔的演出」。

方中信則說：「我演偉仔的律師，幫他解決很多問題，我跟導演監製合作很多次，希望往後的時間，他們還會繼續找我拍戲。」

偉仔被「i人」考起

發布會上設快問快答環節，演員們手持「金手指」道具回答問題。被問到戲裏戲外誰反差最大？結果一致指向偉仔。方中信說：「記得有場醫院戲，偉仔看到華仔後，反應完全改變。」偉仔也指向自己，認同今次角色對比之前相當大的轉變。問誰人片場受傷最多，5人都指向華仔，偉仔說：「反正有華仔的戲，動作部分都在他身上，所以受傷最多。」華仔補充說：「這部戲，我以為很多人會有打戲，但原來只剩我一個人有動作戲，經常跑來跑去。」

其間熒幕出現偉仔及華仔合照，並有「i人」及「e人」字，司儀問他們知不知是什麼？偉仔說不知道，華仔笑着指向台下的劉嘉玲：「他的i（愛）人在那兒嘛，我就帶個e（藝）人來。」