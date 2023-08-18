上堂學唱歌拒認「魔音」 李佳芯自信唱live能引觀眾共鳴

【明報專訊】李佳芯昨日現身超市出席健康保健品牌活動，分享健康資訊。李佳芯最近多主持節目少有拍劇，表示無綫正在安排，中間遇上一些調動，否認未走出「雪櫃」，稱已是好耐之前的事。她透露9月出發到日本拍旅遊節目，自信駕駛技術不差，不抗拒自駕遊周圍去，不時一人獨自旅行，「做演員需要有獨處時間，等自己好好放鬆休息。對上一次一個人去日本玩了約兩星期，都是自駕遊，靠導航指示周圍去，行到邊食到邊，好隨心，不用計劃太多」。

提到《中年好聲音》周吉佩有份參與拍旅遊節目，李佳芯稱如果被安排同行，不介意與對方一齊jam歌，在街頭賣藝表演，「我在香港都夠膽唱歌，去外地更加不怕。每次都會帶給大家驚喜，去到日本用自己語言唱歌更加沒壓力，還可以乘機宣揚香港文化，幾好。我隨時可以與周吉佩jam歌，因他唱得好，唱高音時，我就可以細細聲唱」。她稱行走江湖，有預備幾首飲歌，「如果邀我登台必唱《小幸運》，不唱正衰女」。對於蕭正楠提議由太太黃翠如、張曦雯和郭柏妍3人組成「魔音女團」，她沒有份，李佳芯稱一直有跟老師上堂學唱歌，自問現時唱現場有信心應付，只要演繹時能引起大家共鳴，就算是演出成功。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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