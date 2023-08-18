【開箱】《攻心諜戰》 當神奇女俠加入職業特工隊

原本以為占美多倫（圖）片中跟姬兒加杜有感情線，原來他飾演反派，白白浪費了俊男美女。

【明報專訊】被指是Netflix史上最高製作費的動作喜劇《紅色通緝令》，請來荷李活三大巨星：「黑亞當」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）合演，收視至今仍佔Netflix之冠，口碑卻慘不忍睹。如今姬兒再跟Netflix合作，獨挑大樑同類片種《攻心諜戰》（Heart of Stone），可會重蹈覆轍？

影評得分低

《熱氣球飛行家》湯哈柏（Tom Harper）執導，姬兒加杜與《格雷的五十道色戒》占美多倫（Jamie Dornan）合演的諜戰片《攻心諜戰》，8月11日在影視串流平台Netflix上架後，短短3日已錄得3310萬觀看次數，迅即登上該平台的英語電影收視榜首，並把成龍監製兼主演的動作片《狂怒沙暴》逼落亞軍位置。然而《攻心諜戰》在「爛番茄」影評網站得分只有30%，相比兩年前《紅色通緝令》（37%）可謂低處未算低。

雖然《銀河守護隊》系列導演兼DC電影公司行政總裁占士根（James Gunn）早已表明，在DC電影宇宙（簡稱DCU）未來10年發展藍圖中，姬兒加杜將不會再演《神奇女俠》，但她不愁沒出路，《攻心諜戰》導演刻意把她打造為女版特工伊頓，就連新片劇情亦跟《職業特工隊：死亡清算上集》何其相似，同樣講述隸屬政府的秘密組織，派遣超級特工阻止反派搶奪人工智能系統，維持世界和平。

《攻心諜戰》以英國軍情六處小隊在雪山派對追捕黑市軍火商穆菲爾的行動揭開序幕。姬兒加杜飾演特許局旗下紅心小隊特工「紅心9」史東；所謂特許局是由跨國政府成立的秘密組織，曾任國安部門主管的「四國王」負責統領葵扇、紅心、梅花及階磚小隊，當得悉恐怖分子計劃搶走局方的人工智能系統「諜心」，藉以監視及控制世界，於是派遣史東潛入軍情六處，暗中破壞敵人行動。

緝捕穆菲爾行動原本順利進行，卻被《孟買大家姐》印度女星艾莉雅巴特（Alia Bhatt）扮演黑客凱雅破壞，軍情六處小隊成員帕克（占美多倫飾）、小楊和貝利更遭恐怖分子狙擊，性命危在旦夕之際，史東不理諜心的精密計算，甘冒身分暴露危機，堅持出手拯救拍檔，結果發現帕克是雙面間諜，先殺小楊貝利，再毒害史東，更利用她駭入特許局電腦，最終搶走諜心。

史東為了制止帕克啟動人工智能系統，隻身追趕而至，可惜寡不敵眾，她跟凱雅一同墮塞內加爾沙漠，依然難逃敵方伏擊，被迫跳海逃生；帕克會合凱雅後，帶着諜心到冰島，實現操控世界的瘋狂計劃。另一方面，史東幸獲紅心分隊成員救走，帶着一身傷痕趕赴冰島完成最後任務。

姬兒加杜演技捱轟

「爛番茄」影評網站給予此片低分並非無因，先說《攻心諜戰》劇情與動作場面均熟口熟面，尤其是在《職業特工隊：死亡清算上集》放映之後，姬兒加杜還在重複湯告魯斯（Tom Cruise）的舊戲碼，周遊列國追捕反派，繼續鼓吹個人崇拜。幸好本片並非戲院上映，只要Netflix收看人數可觀，一樣可以長拍長有。

姬兒加杜的演技再次淪為影評人及網民鞭撻對象，身為3女之母，在電腦特技和出色剪接的幫忙下，鏡頭前身手仍算敏捷，但當畫面靜止下來，她的明星魅力便難再掩飾演技貧乏的弊病，彷彿除了微笑之外，便再無其他表情可言，令人看着也覺尷尬。

事實上，今集結局講述史東跟改邪歸正的凱雅，以及《不羈賊軍》德國男星Matthias Schweighofer扮演特許局後勤人員另組小隊，昂然執行全新任務，便知導演早已信心十足，為開拍續集埋下伏線。就算姬兒拒絕添食，片中特許局旗下仍有葵扇、梅花及階磚等小隊及特工，隨時換人再拍，觀眾照樣收貨。