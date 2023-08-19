準港姐鄧凱文獲獎添信心 莊子璇努力減肥改善黐脷筋

黃泳嘉（左起）、鄧凱文及王敏慈希望以最佳狀態出戰港姐決賽。（攝影／記者：鍾一虹）

莊子璇（左）因壓力全身出疹，目前已痊癒，郭珮文（右）表示到決賽前夕才戒食消夜。（攝影／記者：鍾一虹）

【明報專訊】《2023香港小姐競選》16名候選佳麗昨日到銅鑼灣出席美妝店活動，③鄧凱文獲選「瑰麗仙氣尋寶女神」，②黃泳嘉、⑥胡睿涵、⑬陳曉彤及⑰王敏慈以優秀組合表現勝出「粉紅party打卡比賽」。

鄧凱文開心獲廣告商垂青，指參選港姐後有很大得着，現在對化妝扮靚更有心得，也會活用在日常化妝和護膚上，覺得自己不斷有進步，信心大增，「賽前盡量保持開心想法，每周會揀一日食零食和黑朱古力減壓，其他日子會乖乖哋」。

早前因壓力全身出疹的⑮莊子璇表示已痊癒，正努力提升口才和身材，「近日發現自己說話時有點黐脷筋，要努力練習，亦要努力減肥」。

王敏慈化妝技巧進步

王敏慈參選港姐前被彈濃妝豔抹，笑言經過習訓後化妝技巧進步很多，「現在掌握到適合自己的妝容，不會再像之前那麼重手」。在港姐官方社交網播出的才藝表演片段中，王敏慈彈古箏兼拗腰做一字馬，令人歎為觀止，她說：「我對自己的才藝有信心，但會繼續努力求進步，覺得保持開心心情會增加自信，但最驚廣東話不好，這方面要努力練習。」

黃泳嘉才藝表演吹牧童笛，指大部分本地學生也學過，也能代表她的童年和成長階段。對於網民指表演項目太簡單，她說：「明白，本身唱歌不好，表演時間只得一分鐘，揀牧童笛希望吸引觀眾的共鳴感及睇得開心。」她稱決賽前用餐以蔬果為主，奉行少食多餐，希望保持最佳狀態。

郭珮文繼續食消夜

大熱門之一⑯郭珮文玩遊戲時緊張得口窒窒，自認表達能力較弱，會努力練口才。是否對泳裝環節最有信心？她說：「不會好大信心，日前著泳裝亮相記者會後，我繼續食消夜，已下定決心，在決賽前夕戒消夜。我又驚著泳衣時，被人發現緊張捽手的小動作，要努力調整。」

記者：鍾一虹