為《明日戰記》謝票逾百場 談193「不謝票宣言」 古天樂稱視乎檔期 太忙勿勉強

【明報專訊】古天樂、張智霖、呂良偉前晚出席主演電影《暗殺風暴》首映禮，古天樂片中一人分飾三角，需要化爛面妝，本身對膠水敏感的他幸好沒有出現皮膚敏感。古天樂去年為電影《明日戰記》到戲院謝票逾百場，對於ERROR成員郭嘉駿（193）因收騷擾信息，發表「不謝票宣言」，古天樂認為謝票可以跟觀眾互動，但視乎個人檔期不要勉強。呂良偉獲胞弟呂良國捧場，對胞弟未能入圍《中年好聲音2》108強，他笑稱無綫不識貨。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

古天樂（古仔）、張智霖（Chilam）、呂良偉、周秀娜、胡杏兒、羅蘭等前晚到九龍塘出席電影《暗殺風暴》首映禮。古仔戲中一人分演三角，其中一個角色要化爛面妝，「不想開聲說話就穿崩，每次特技化妝要三四小時，化完變成另一個人，對角色幫助很大。（有否真的爛面？）當時是夏天，出汗時入面積滿汗水，要不停補妝，我對膠水有敏感，拍攝時盡量用風扇吹着自己，幸好沒有出現皮膚敏感」。

Chilam難忘貨倉追打古仔

飾演天才警員的Chilam表示因要解釋案情，對白比較多，用廣東話表達尚算應付得來。至於動作方面，最難忘在機場貨倉跟古仔追逐、對打。有否受傷？他說：「沒有，我們合作過很多次，已有默契及互相信任。」古仔也沒有受傷，笑言功力深厚。

談到193日前發表「不謝票宣言」，稱謝票不是義務，又說收到騷擾信息，但之後仍現身粉絲場送驚喜，古仔說：「謝票是想與觀眾多點互動，都要看自己的檔期，太忙不要勉強。不要搞到自己病，有時可能謝票又要做其他工作，致壓力較大。」

胡杏兒臨場考背對白

胡杏兒表示雖然客串，戲分不多，但角色特別，在Chilam的幻想世界中出現，「我是Chilam的未婚妻，他對我的死耿耿於懷，在他回憶幻想中，好似隻鬼一樣」。她稱有場戲差點被Chilam考起，「有段長對白原本由他講，但對戲時，他覺得我講更加適合，導演又認同，臨場在短時間背，很大壓力，好彩兩take完成」。周秀娜飾演鑑證科督察，在案法現場細心搜證，對屍體多過對人，她透露有場夜班戲，因看不清楚，以為屍體道具是真人，嚇了一跳，個心離一離。

呂良偉心郁想搞周年結婚派對

呂良偉胞弟呂良國現身捧場，對於呂良國未能入圍《中年好聲音2》108強，呂良偉笑說：「TVB唔識貨，他係好嘢，今次唔入咪下次，唔使安慰。」他也喜歡唱歌，自爆在甄子丹和汪詩詩在意大利舉行的結婚20周年婚禮上，高歌一曲意大利名曲，全場嘩然，不敢相信他連意大利歌也懂，「我唔識意大利文，是小時老師教過我唱這首歌」。

呂良偉與太太楊小娟結婚22年，心郁郁想學甄子丹夫婦搞周年結婚派對，朋友建議夫妻在25周年舉行。會否在結婚的法國舉行？他說：「我喜歡熱帶地方，想在馬爾代夫或斐濟群島舉行，不過我諗吓未必搞，見詩詩籌備這個婚禮消瘦不少。（還有3年時間給太太驚喜？）我日日都畀太太驚喜，想自己開心，就要先令太太開心。」

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