為《陰目偵信》票房欠佳致歉 監製戴栢豪戥演員遭人身攻擊不值

【明報專訊】ERROR主演電影《陰目偵信》上映進入第二周，票房未如理想，戲院場次逐漸減少，演員仍落力謝票，希望獲觀眾支持。《陰目偵信》監製戴栢豪在社交網發長文直認對票房成績感失望，與期望有落差，相信之後數周都不會有太大起色，自覺要負上責任。戴栢豪寫道：「對我們來說，這樣的結局算是最差的結果，身為本作品其中一位重要人物，我必須為此負上責任，有負了各位的期望，實在是萬分抱歉。」

戴栢豪感激各投資者、老闆，願意支持這部電影，現在電影市道不景氣，每拍一部戲都是一場龐大的賭博，感謝他們還願意伸出援手；還有感激演員們及幕後手足，過程中有萬般的辛酸，以及入場支持給予港產片機會的觀眾。

可以不愛 請不要傷害

戴栢豪稱若問他人生中最難過的時刻是何時，答案是現在，自《陰目偵信》上映，他幾乎看了每一則留言和評語，好評固然開心，理性負評更是感恩，讓他知道不足，下次改善，不過有一大堆不友善的惡意攻擊，內容甚至與電影內容無關，而是對演員的人身攻擊、無理的批評，「連電影都未入場觀看，又怎能單靠估算去論斷電影的好壞？」他認為不喜歡《陰目偵信》不要緊，入場與否屬個人選擇，但可以不愛，也請不要傷害，無人應得此般謾罵。

娛樂組