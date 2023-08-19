Britney Spears傳偷食家傭 老公自爆被打腫眼 憂妻買刀自衛變殺夫

【明報專訊】美國樂壇天后Britney Spears與健身教練兼演員Sam Asghari的夫妻關係，僅維持14個月便離婚收場，男方昨日首度開腔回應「祝她一切安好」，又透過發言人否認報道指他計劃推翻婚前協議內容。不過，美媒TMZ繼續爆料，指Sam擁有其妻跟家傭偷歡的證據，他又向友人表示拍拖至今一直遭到家暴，除了眼睛被打腫，更擔心Britney買刀自衛，難保某日變成殺夫兇器。

據法庭文件指出，現年29歲的Sam Asghari以「不能彌補的分歧」為由，早前入稟申請離婚，要求41歲Britney Spears給予贍養費並代支律師費。有傳Sam以其妻的不雅錄影片段要脅，藉以推翻婚前協議條文。昨日他透過社交媒體Ig Story發表聲明：「相愛6年之後，我跟妻子決定分開，但我們仍然相愛和尊重，並祝她一切安好。」其後再透過發言人否認失實報道：「有傳媒指Sam將會推翻婚前協議，並以公開其妻的不雅錄影片段，作為威脅手段，所有指控均屬失實，Sam不會攻擊其妻，將來也不會，只會一如既往地支持她。」

工人為她拍裸照

《美國周刊》宣稱獲悉婚前協議內容，假如二人結婚兩年，一旦離婚男方可獲100萬美元（約780萬美元）賠償，4年後離婚倍增至200萬美元（約1560萬美元），餘此類推。這段婚姻能夠維持15年或以後才結束，則男方最多可獲1000萬美元（約7800萬美元）。如今婚期僅得14個月，Sam隨時「空手而回」，難怪有傳他向外媒爆料，揭發Britney出軌證據，以及他遭家暴詳情，藉以向妻索償。

美國娛樂網站TMZ引述知情人士透露，Sam擁有妻子跟至少一名家傭偷歡的證據，又指Britney要求工人為她拍攝裸照和影片；另一方面，Sam亦曾向友人訴苦，由拍拖到結婚，多次遭Britney家暴，包括趁他入睡時拳打腳踢，甚至把他打到眼睛紅腫，最後需由保鑣出手隔開二人。事實上，外媒翻查狗仔隊近年偷拍Sam照片，確曾發現他的手臂甚至臉上出現神秘傷痕，但未知跟家暴是否有關。

最令Sam擔憂的是，Britney一向疑心極重，為防狂迷或暴徒入屋，於是訂購多把利器，藏在加州豪宅四周，加上她的脾氣甚大，任何小事都可令她情緒失控，「Sam最怕某日會淪為刀下亡魂」，TMZ引述他的友人爆料。

離婚後專心創作

不過，亦有傳媒透露Britney離婚後表現平靜，據《人物》雜誌引述消息人士指，「雖然她要獨自面對失婚的痛苦，但她以正面和積極態度，面對未來挑戰」，包括為即將出版新書《The Woman In Me》做好準備，又將與多名「偉大的音樂人」合作新碟，似要投入工作，忘記情傷。

英國《每日郵報》亦獨家訪問Britney母親Lynne，後者對於女婿Sam的背叛行為深惡痛絕，「他跟Britney結婚前，已經得悉她的身心健康出現問題，如今卻離她而去」，又請求女兒盡快搬離洛杉磯，返回路易斯安那州跟母親團聚。問題是Britney跟母親鬧翻多年，恐怕Lynne白費唇舌。