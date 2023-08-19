【開箱】《烏托邦浩劫》 代表韓國衝「奧」 李秉憲演技獲讚

【明報專訊】李秉憲、朴敘俊、朴寶英合演災難片《烏托邦浩劫》，本月9日在韓國開畫，上映首周已突破200萬入場人次，並獲韓國電影振興委員會推選為角逐奧斯卡最佳國際電影獎的代表作品，香港觀眾可於本月17日起入場欣賞。《烏》片以首爾發生大地震為背景，重點並非電腦特效如何出色，而是講述災難發生後，生還者如何掙扎求存、守護家園，以及考驗人性的故事。

公寓居民驅逐外人

《烏托邦浩劫》改編自韓國網絡漫畫《愉快的孤立》第2部《愉快的鄰居》，第1部《愉快的孤立》講述一群中學生遇上大地震，被困在校園地下室的故事；第2部則是中學生逃離校園後，留守「皇宮公寓」發生的事情。電影只取其結構，角色亦面目全非。自從韓國發生大地震，首爾一夕變廢墟，全巿只有一幢大廈「皇宮公寓」䇄立不倒，成為災民最後的「烏托邦」。隨着愈來愈多人入住，公寓居民開始不滿，視外來者為入侵家園的「蟑螂」，並對糧食短缺感到不安。直至公寓某單位發生火災，居民金煐卓（李秉憲飾）自告奮勇救火，獲得街坊稱讚，繼而推舉他為臨時居民代表。其後公寓住戶舉行不記名投票，最終以大比數通過驅逐外來災民的決議。

金煐卓帶頭趕走災民，雙方發生衝突，但仍完成目標。居民為公寓訂立守則，包括「只有皇宮公寓居民才有居住權」，金煐卓又號召男丁組成「防衛軍」，負責保護居民，以及外出尋找糧食。在金煐卓領導下，公寓逐漸變成有系統的小區，比起長期在瓦礫下露宿的災民，公寓變成天堂，惹人覬覦。

畢生儲蓄「上車」遇騙

《烏托邦浩劫》主角李秉憲、朴敘俊及朴寶英，演技與知名度兼備，戲分相當平均。李秉憲扮演皇宮公寓的居民代表，表面看似戇直，為了捍衛家園，可以不惜一切，他帶領居民對抗外來者，擔當領導角色。然而角色背後，卻有不可告人之秘，他以畢生儲蓄購入公寓902號單位，打算與家人安居樂業，付款後才知受騙，單位業主是個臥病在牀老婦，兒子與地產經紀合謀騙財，他上門理論並錯手殺害其子，剛巧發生大地震，金煐卓將錯就錯，冒充老婦之子。

透過金煐卓的故事，諷刺韓國人為「上車」付上畢生儲蓄，他在法律上並非公寓居民，但他堅持有付款買樓，所以當身分被拆穿時，不惜發難以泄憤。香港人對於金煐卓的執著，應該最有共鳴。至於李秉憲的演技亦獲韓國網民讚好，認定他是今年電影頒獎禮的熱門候選，加上此片衝「奧」在望，李秉憲更可看高一線。

朴敘俊飾演公務員金珉聖，發生地震之後，守護妻子慏和（朴寶英飾）便成了唯一生存目標。對於驅逐外來者，他雖於心有愧，但為家人安全，只好狠下心腸，例如他外出尋找糧食，被迫對災民使用暴力，此舉有違良心，但想到妻子捱餓，最終還是出手。另一方面，原本任職護士的慏和，災後仍沉着應對，熱心照顧災民，堅守救人信念，她相信總有辦法可讓公寓內外的災民共存。雖然她的角色被指過分理想主義，卻剛好跟金煐卓和金珉聖相反，帶出「即使遇上天災，我們應該活得更像一個人」的信息。

電影劇集輪流登場

《烏托邦浩劫》重點是劫後餘生，公寓居民為了生存，自創全新法則，觸發人與人之間的權力鬥爭，就像社會縮影。電影讓觀眾反省，到底誰有特權，誰可優先生存？戲中利用業權定下生存的優先次序，諷刺現代人以財富定階級；另外，不少人的終極願望就是買樓「上車」，即使在災難之下，生還者仍急切尋找一個「家」。

值得留意的是，《烏托邦浩劫》由李秉憲創辦BH娛樂製作，全片斥資220億韓圜（約1.2億港元）拍攝。據悉李秉憲計劃把這個故事拍成系列，電影續集已經煞科，由馬東石、李熙俊及李濬榮合演，故事設定在《烏托邦浩劫》結局後一段長時間，屬於動作片類型；又計劃開拍前傳，根據網漫《愉快的孤立》改編，換上成侑彬、元志安及趙賢哲合演。其後還會開拍劇集，講述另一場災後重生的故事。

上映日期：8月17日