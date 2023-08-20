《陰目偵信》成績未如理想 阿Dee周家怡失望 保錡認票房毒藥

【明報專訊】ERROR首次擔正電影《陰目偵信》上映9日，票房約250萬元，成績未如理想，監製戴栢豪日前在社交網撰文，稱要為票房跟期望有落差負上責任。ERROR成員何啟華（阿Dee）與吳保錡前晚聯同周家怡到大圍的戲院謝票，保錡將票房差的責任攬上身，自稱票房毒藥，希望其他拍檔繼續在影圈發展。阿Dee去年參演收逾億票房的電影《毒舌大狀》，跟《陰目偵信》成強烈對比，他指上次是叨黃子華光，今次會一齊承擔結果。周家怡片中角色留有伏線，現在票房欠佳，未知會否拍續集。

阿Dee、保錡、周家怡前晚為電影《陰目偵信》到戲院謝票，周家怡步入戲院見到場內坐滿觀眾，驚喜大叫：「咁多人！」3人跟觀眾影大合照和聊天互動，被問會否拍續集？周家怡說：「角色本有伏線，但票房麻麻，要睇情况，希望大家推薦多些人來睇。」保錡將責任攬上身，自認票房毒藥，「我第一次接觸電影，令部戲搭沉船，為義氣，我攬起最差的事，希望拍檔繼續在電影發展，我可有可無。」阿Dee順水推舟說：「記得落標題，票房失利是吳保錡個人責任，不關台前幕後事。」他指到戲院謝票，是發自內心多謝每個仍然肯入場支持港產片的觀眾，票房會不會有奇蹟，他已放下。保錡與周家怡齊表示會盡力做好本分。

阿Dee：上次叨黃子華光

3人接受訪問，稱對票房未如理想感失望，阿Dee說：「上星期跟導演去謝票，大家好似戒酒協會，手拖手講自己有什麼做得不夠好，講不好意思，成班人在檢討。」他上部電影《毒舌大狀》收過億票房 ，跟今次成績反差大，但他未有太擔心前途，「上次是叨子華神（黃子華）光，我相信演員只要做好本分，總會有機會。我今次不開心是因為見到這個新導演失意和受壓力，擔心他內心受創，想盡力爭取成績，跟他一齊承擔結果」。

周家怡稱聽過有觀眾讚好睇、笑得開心，曾以為成績會好。保錡說：「每件事總有人喜歡和不喜歡，大家也會反思，將來有機會再做好一點。」提到他為部戲孭起「票房毒藥」之名，保錡說：「我不想影響其他演員的演戲機會，我對演戲不是特別大興趣，我做票房毒藥是OK的。」周家怡撐保錡戲中表現好好。保錡和阿Dee勸粉絲不要為撐他們而無限睇很多次，反而希望吸引更多觀眾入場，但都好多謝粉絲支持。

異口同聲撐193

對於隊友郭嘉駿（193）收到騷擾信息鬧情緒及拒絕再謝票，惹來網民負評。阿Dee讚193努力求突破，但做藝人一定會有經歷，相信他慢慢消化就能釋懷。周家怡希望網民手下留情，指193之前有參與過謝票活動。保錡也幫口說：「以前讀書，我都不一定去謝師宴。193有他忙的事，學古天樂話齋，捱病了就不好喇！」

同肥仔講心不講金

阿Dee與MIRROR成員楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）合資開的泰國餐廳傳有金錢糾紛，被指拖欠6位數的材料費。阿Dee否認，「錢銀方面，我們處理得好恰當，舖頭仍然營業」。對於隊友梁業（肥仔）跟MIRROR成員柳應廷（Jer）和李駿傑（Jeremy）合資的日式餐廳突然結業，並傳出拖數200萬，會否在金錢上支援？阿Dee笑說：「這件事要問肥仔，我們做兄弟的講心不講金。嘩，咁多錢，呢鑊要買六合彩呀。」有否覺得肥仔最近好惆悵？保錡笑說：「我們更惆悵，票房咁差。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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