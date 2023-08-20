與5個囝囝旅行一視同仁 Do姐：個個都乖無扭擰

【明報專訊】鄭裕玲（Do姐）昨日以星級防疫大使身分出席活動，即場設計防疫包，呼籲大眾保持防疫意識。Do姐早前分別與魏浚笙、林家謙、Tyson Yoshi（程浚彥）、洪嘉豪及應智越（細貓）往不同地方，拍攝HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》，將於9月4日晚首播。她表示對收視沒壓力，只求盡力拍好節目，盼能吸引更多觀眾收看。她稱沒有偏心，對5個囝囝一視同仁，大家去旅行合作愉快，讚個個都好乖，沒被他們激親，「他們性格好好，什麼都肯做，沒有扭扭擰擰，亦沒有人遲到，甚至會鬥早到場。（是否怕了你的威嚴才不敢遲到？）不是，因拍攝期間我們要去多個景點，為免延遲拍攝進度，通常大家會比約定時間早5至10分鐘到」。她透露節目內容精彩豐富，可惜每集播映時間有限，監製決定將未播出的片段放上網分享。

好主持不能太激動

何超儀日前接受Do姐訪問，詳談老公陳子聰患病過程及康復情况，不少網民被超儀對另一半無微不至照顧感動。Do姐說：「超儀態度好好，將整件事交代得很清楚，感受到她很愛老公。我都好感動，但未至於眼濕濕，因做節目主持不能表現太激動，否則不是好主持。」她表示正聯絡其他嘉賓，如有嘉賓有興趣傾偈，也歡迎主動聯絡她。問Do姐可有計劃訪問她喜愛的男團MIRROR成員，她不置可否說：「可能有機會，但不想似平時做電台的普通訪問，因為拍片放上網，想訪問有更多互動。」

記者：林蘊兒