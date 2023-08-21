《芭比》五連霸夢碎 《奧本海默》全球票房54億 《藍甲蟲》美國開畫稱冠

以《Barbie芭比》走勢，有機會取代《超級瑪利歐兄弟大電影》，成為今年美國的票房冠軍。

《藍甲蟲》在美國開畫票房稱冠，但遜於預期，有機會成為DC漫畫改編電影的最差首周末紀錄。

【明報專訊】《Barbie芭比》連續4星期稱霸美國票房榜，上周五（18日）迎來DC超級英雄片《藍甲蟲》（Blue Beetle）及《復仇戇狗聯盟》（Strays）兩齣新片，結果不敵前者，只能屈居亞軍位置；跟《芭比》同期上映的《奧本海默》更跌落第4位，不過美媒預計，《奧》片今日全球票房將衝破7億美元（約54.6億港元）大關，將成為導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）第4高票房作品，而且《奧》片將於本月30日在內地上映，路蘭會親到上海宣傳，有望進一步推高票房。

《藍甲蟲》由《眼鏡蛇道館》男星蘇魯馬利端納（Xolo Mariduena）主演，扮演DC首名拉丁裔超級英雄；故事講述剛從大學畢業的海梅維耶斯本以為可以一展抱負，卻發現老家今非昔比，還在摸索人生目標之際，意外獲得來自外星的「聖甲蟲」，選擇了他成為共生宿主。海梅擁有神奇盔甲及超能力，命運從此改寫。

《藍甲蟲》上周五在美國開畫收1000萬美元，踢走《Barbie芭比》，成為票房冠軍。美媒指颶風吹襲洛杉磯，或影響市道，預計《藍甲蟲》首周末3天大約收2500萬美元，低於預期之外，也有機會成為DC漫畫改編電影中最低開畫紀錄。

《Barbie芭比》5連霸夢碎，上周五單日收620萬美元，屈居亞軍，但在美國累收5.51億美元，只要多2300萬美元，便追上當地今年票房冠軍《超級瑪利歐兄弟大電影》，後者目前以5.74億美元登頂，《芭比》取代《超》片指日可待。

另一新片《復仇戇狗聯盟》由《賤熊30》及《大毒BEAR》班底炮製，上周五單日收343萬美元，佔季軍位置。《復》片講述「邊境㹴」維茲對主人道格忠心耿耿，即使被遺棄街頭，仍深信對方不是故意棄養。維茲遇上毒舌「波士頓㹴」阿北，牠熱愛做流浪犬，認為只有奴才需要主人看顧。維茲、阿北其後聯同其他狗友，勢要回家向道格復仇。

跟《Barbie芭比》同樣已上映1個月的《奧本海默》，上周五單日收304萬美元，在美國本土累收2.77億美元，美媒預測講述「曼哈頓計劃」領軍人物的《奧》片，今日全球可過7億美元大關，而且是史上第4部衝破5億美元票房的傳記片，其餘3片分別是《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》、《受難曲》及《美國狙擊手》。另外，世界最大電影市場之一的內地，已定檔《奧本海默》8月30日上映，據報導演基斯杜化路蘭將到上海宣傳，印度等亞洲地區《奧》片票房均勝過《Barbie芭比》，以後者在內地上映31日收2.47億人民幣推算，《奧》片有類近成績應無難度。

《暗殺風暴》內地昨位列第6

提起內地票房，截至昨晚，講述以緬甸KK園區詐騙案為藍本的《孤注一擲》累收27.24億人民幣繼續登頂。《捉妖記2》編劇蘇亮自編自導、黃渤主演的《學爸》，上周五上映，累收1.68億人民幣。上映32天的《封神第一部》佔第3位，共進帳22.57億人民幣。邱禮濤執導，古天樂、張智霖、吳鎮宇等主演的懸疑片《暗殺風暴》，改編自內地作家周浩暉小說《死亡通知單：暗黑者》，上周五在內地開畫，3日收5310萬人民幣，排票房榜第6位，僅次於同樣新上映的內地片《我經過風暴》。