【開箱】《夫妻決裂：尊尼特普訴安芭赫德案》 聚焦社媒評論 欠新意缺獨特角度

next

【明報專訊】《魔盜王》尊尼狄普(Johnny Depp)控告前妻兼《水行俠》女星安柏赫特(Amber Heard)誹謗官司,去年6月初審結,前者勝訴後現主力音樂發展,不時巡迴開騷,安柏則帶同兩歲女兒遷居西班牙馬德里,重過新生活。不過媒體似乎不願放過這宗轟動一時的案件,繼只有兩集的《尊尼特普VS安柏赫德 美國篇 第1季》(Johnny Vs Amber: The US Trial S1)去年在HBO Go播出後,《夫妻決裂:尊尼特普訴安芭赫德案》(Depp v. Heard)本月16日亦在影視串流平台Netflix上架,連日來在港區Netflix登上十大收視節目冠軍,估計Netflix周三公布一周收視成績,亦勢在全球英語節目排行榜佔一席位。

雙方陳辭平行剪輯

爛番茄影評網站有關《夫妻決裂:尊尼特普訴安芭赫德案》共7篇文章,平均得分只有29%,距離及格很遠,跟觀衆的熱烈反應形成對比。《夫妻決裂》只有3集,片長加起來不足兩個半小時。尊尼狄普控告安柏赫特誹謗案當時網上直播,片集中用上很多法庭內外片段,譬如雙方粉絲一早到場支持自己的偶像,以及大量播客和社交媒體如TikTok、YouTube的網紅評論片段,甚至用了不少網民嘲諷安柏的迷因片(meme)。

《夫妻決裂》導演愛瑪谷巴(Emma Cooper)拍過《夢露之謎:絕密錄音帶》、《Madeleine McCann失蹤懸案》等紀錄片及節目,亦曾獲艾美獎及「英國奧斯卡」BAFTA提名。要把海量片段剪輯成兩個多小時內容,並不容易;片中把尊尼狄普及安柏赫特各自在庭上陳辭平行剪接對照,做法不錯,也可梳理雙方說法,但不足以支撐3集內容。此節目刻意突顯這場審訊不止有關陪審團幾名成員,公衆亦有份參與,社交媒體多不勝數的網上法官,已給這場審訊誰勝誰負下了定論。有指這宗世紀誹謗案可同時稱為「TikTok審訊」,因該平台出現大批迷因片或圖,都是針對安柏赫特,尊尼狄普支持者不計其數,更形成網軍力量。然而都是去年審訊期間的已知事實,不斷把社媒評論加插到兩名主角的陳辭,沒有新意之餘,也不是聰明的處理手法。節目中剪輯了雙方律師受訪時對網民評論事件的看法,安柏赫特的代表律師Elaine Bredehoft一直反對審訊可現場直播,而且認為陪審團不可能沒受社交平台的言論所影響,「他們每晚會回家,有家人,家人會上社交網;審訊期間我們有10天休假,他們不可能不受影響」。就算律師受訪也不是新鮮的材料,把既有資料呈現在觀衆面前,卻沒提供獨特角度給大家反思,這宗官司除了名人八卦,再次冷嘲熱諷安柏之外,還有什麽現象值得大家反省?

沒蒐集新材料

導演愛瑪谷巴接受美媒訪問時稱有接觸尊尼狄普及安柏赫特,通知他們留意這節目,但不打算訪問兩人,「如果他們的律師有話想說,當然會訪問他們,但我不能只訪問單獨一方,因為每事都需要平衡。我真正的動機是有關這場審訊的對話,避免兩人各說各話,只想講有關我們如何溝通,怎樣看待與我們無關的事情,這才是此紀錄片集的目的」。

只是《夫妻決裂》呈現出來不似愛瑪谷巴預期;網民大多支持尊尼狄普及傾向相信他所言,庭外的「尊粉」也遠比「安粉」多。其實在英國《太陽報》的誹謗官司,尊尼敗訴,「打老婆」標籤未除。該訴訟6000多頁法庭文件是公開的,何不在當中搜索新材料,對比英美兩地誹謗法,到底尊尼在美國贏的是公關戰還是司法裁決?畢竟大衆的評論與觀感,不應介入訴訟當中。這宗世紀誹謗官司,也許是美國自辛普森殺妻案後最多公衆「參與」,後者由電視直播,今天卻是網絡時代,當中有什麽差異?此片也只是提及而沒有討論或深究。對於此案呈現對後#MeToo反性侵運動的強烈反彈、盲目追星文化,以及錯誤理解家暴本質,《夫妻決裂》沒訪問任何學者、時評人、參與此案的關鍵人物,似乎錯過了從蒐集材料中好好探討上述現象的機會,落得欠新意及缺乏獨特角度的下場。不過,名氣先行的世界裏,Netflix選擇引入這類紀錄片,已能滿足每月付費的訂戶吧?