粉絲幫襯黃牛損失$2800 呂爵安：有無方法懲罰騙子

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）一連3場個人演唱會本周五（25日）於亞博舉行，Edan之前透露開騷前會再出兩首新歌，其中一首《Again !》今日推出。原本他心情靚靚，但因知道有爵屎（粉絲暱稱）買演唱會門票疑被騙即嬲爆。

Edan前晚在社交網貼出粉絲跟一個網站對話截圖，該粉絲疑遭詐騙損失2800元，他為粉絲抱不平，要求該網站解釋，不過涉事網站刪除社交網帳戶。Edan再連環發文，貼出多張對話截圖，並寫道：「本身出新歌cover pic咁happy，上tg grp（Telegram 群組）望一望見到有人被呃，即刻躁咗，希望係誤會啦，事主就話畀完錢就被block。」他公開涉事網站帳號名稱問：「可唔可以處理下？」在第二張截圖上寫道：「提提大家，搵人買飛真係唔好畀錢先，一定係面交，一手交一手。」Edan點名該收款人說：「可唔可以幫幫手解釋下？有無人可以話我知，如果真係呃人，有FPS資訊係咪可以報警捉到佢？」他貼第三張截圖後愈想愈氣憤，留言：「原來之前試過用人地址扮晒嘢，咁應該真係騙子了，其實都唔係第一次見到有fans被人呃，究竟有無方法可以懲罰到呢啲人？」

近日網傳MIRROR將不會出席今年所有樂壇頒獎禮，指各大電台已陸續收到通知，因而感頭痛。有揣測MIRROR年底及年初有很多搵錢機會，可能未能抽空參與。

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