娶女友葉萱順其自然 方力申爆父母講到出口恨抱孫

【明報專訊】方力申（小方）昨日與資深戲劇工作者張可堅到灣仔出席舞台劇《相約星期二》發布會，宣布11月假演藝學院公演12場，由於內容關注罹患漸凍人症（ALS）的故事，他們希望引起各界關愛患者，小方特別鳴謝王菀之為舞台劇聲演一角及獻唱廣東版主題曲《The very thought of you》。

接受挑戰首演舞台劇

小方表示入行多年首度演舞台劇，最擔心是記對白及保養聲線，懷疑因去年9月確診新冠病毒，導致出現腦霧的後遺症，他說：「最近拍新劇《逆天奇案2》，覺得記性比前差，記長對白感到困難，不時NG，我問其他演員，他們都說有相同情况。」他稱在演藝學院表演是其中一個夢想，所以接受挑戰。

小方透露收到劇本時睇一次喊一次，覺得有很多正面信息，明白人生無常，要珍惜眼前人。會否邀請女友葉萱（Maple）捧場？小方甜笑說：「會，我直接安排一個通行證給她，方便出入台前台後睇騷或見我。」可有結婚計劃？小方說：「我們正在一起成長，互相令對方成為更好的人，我知到了適婚年齡，結婚的事順其自然。（爸媽可有催婚及恨抱孫？）爸媽最近真的講到出口想抱孫，我回答他們順其自然，畀我一點時間。」

小方稱生育方面有點擔心，「想生個健康小朋友不是容易的事，要感恩才可以，所以我打算先做身體檢查，確保自己健康再去想，因為之前練習游泳感覺精神不太好，懷疑自己有病」。

記者：鍾一虹