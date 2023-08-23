退出幕前30年 應黃百鳴之邀亮相 「波霸」葉子楣認有戲癮隨時復出

【明報專訊】黃百鳴、霍啟剛、葉子楣、許冠文、陳欣健、黃錦燊、黃伊汶和老公陳國坤、陳庭欣等前晚到尖沙嘴出席「香港電影製作發行協會44周年聯歡晚宴暨就職典禮」。連任香港電影製作發行協會理事長的黃百鳴表示由1997年連任至今，過程沒有什麼辛酸，但疫情期間，大家無戲拍，與顧問霍啟剛商量後，2022年舉辦「粵港澳大灣區國際電影營銷證書課程」，今年5月又舉辦大灣區交流團，9月將再組團前往廣西考察與交流。

有「波霸」之稱八九十年代性感女星葉子楣久未露面，她應黃百鳴之邀出席，表示自從嫁醫生老公，30年來一直收埋自己，不過一點也不悶，因她喜歡運動和下廚，生活得很開心。4年前老公離世後，見回不少圈中朋友，包括陳欣健、岑建勳和許冠文等，他們鼓勵她多出來聚會，感覺像回到90年代。

問她會否復出拍戲？葉子楣說：「不抗拒，還有戲癮，電視劇有好劇本也會接受，最重要有戲做，不過復出拍戲很大壓力，現在新人輩出，後浪推前浪。」

狂運動keep弗 拒再性感演出

身穿白色low cut衫、黑褲的葉子楣明顯縮水，身形非常纖瘦，她說：「我做很多運動，sit-up和跑步等，目前體重90磅，腰圍21吋，可以穿回昔日的衣服。」那麼弗，會否考慮拍寫真或性感演出？葉子楣說：「不好了，以前拍太多，已厭倦，有機再演出，希望以演戲為主，做人最重要是開心。」

記者：柯美