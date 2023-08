next

【明報專訊】美國唱作歌手Lauv一連兩晚在亞洲國際博覽館舉行《Lauv the between albums tour in Hong Kong》演唱會,昨日趁開騷前,先接受本報訪問,並獲環球唱片高級副總裁李國揚頒發金唱片獎,表揚他的專輯《All 4 Nothing》在港獲得超過1.5萬張銷量成績。

Lauv相隔4年再度訪港,兩場門票均已售罄,坦言感到驚訝又興奮。他說上次來港,沒空四處遊覽,希望今次能外出逛逛。他又透露抵港後,曾到米芝蓮星級中菜館享用美食,笑言忘記菜式名稱,但全都很美味。昨日7時起牀,抽空出外散步,可是天氣實在太熱,令他汗流浹背,因此很想到沙灘。

談到今次巡唱行程緊密,上周完成兩場日本騷,緊接來港表演,之後再到曼谷、首爾及台北,坦言感吃不消,為了保持體力,唯有爭取時間小睡兼多喝咖啡。為了紀念日本演出,Lauv更在頸部紋上「8月20日」字詞。

Lauv早前為彼思動畫《元素大都會》唱主題曲《Steal The Show》,自稱電影是其創作靈感之一,最近看過《Barbie芭比》大讚出色,因此獲得啓發,未知會否成為下首新歌的主題。

記者:蘇珮欣

攝影:鍾偉茵

場地提供:W Hotel