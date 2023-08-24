拒談前新抱楊冪爭小糯米撫養權 劉丹不滿太多廢話連篇

【明報專訊】劉丹（丹爺）、呂慧儀、張景淳、滕麗名等，昨日跟穿上校服的周嘉洛、吳偉豪、林凱恩玩遊戲宣傳無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》。近日有報道劉丹兒子劉愷威的前妻楊冪，打算用5億人民幣（約5.4億港元）爭奪10歲女兒劉苡馨（小糯米）撫養權，欲帶女兒回內地生活。丹爺受訪前，事先聲明不想多提家事，他一臉嚴肅說：「因為出現好多廢話連篇。都沒有這些事。」兒子不想你多提？丹爺說：「係人都不會鍾意。『人在做，天在看』，相信上天自有安排。」

「龔水」鬧婚變 探討婚姻問題

「龔燁」張景淳和「熊若水」呂慧儀劇中演的夫妻，近日講二人婚姻出現危機，最終和好沒有離婚收場。呂慧儀稱只是藉「龔水CP」帶出現實中夫妻會遇到小風波或難關，探討婚姻問題。有網民大力反對，稱若「龔水」分開會罷看。呂慧儀說：「很開心大家追劇投入又有感覺，有人找回昔日的情節畫面輯成片段，好似一個資料庫，好犀利。我們很尊重民意，再由編劇決定故事發展。」

對於有網民批評「龔燁」失憶橋段經常出現在電視劇，被嘲已玩到「無橋」可用，呂慧儀反覺題材依然玩極都有，連《復仇者聯盟》也扮過，是無限嘗試。張景淳否認傳言會被調離劇組，提到在內地的餐飲生意，他稱9月中第5間店快將開幕。呂慧儀則剛開立網上頻道，分享教兒子學習科學知識，自稱是「蟹蟹老師」。

記者：林蘊兒