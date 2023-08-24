10月開處女騷 炎明熹積極操肌備戰

【明報專訊】入行兩年的炎明熹（Gigi）將於10月7日假九展Star Hall舉行首次個唱《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，昨日於電視城舉行記者會。席間播出5名與Gigi合作過的前輩歌手，包括譚詠麟、李克勤、楊千嬅、Gin Lee（李幸倪）和泳兒的祝賀片段。Gigi所屬唱片公司高層、樂易玲和贊助商輪流送她「御守」、「月餅」和「手辦公仔」，預祝演出成功。

Gigi數月前獲公司通知為她籌備個唱，現在尚有兩個月時間，但她心情已開始緊張，回想當日收到消息感難以置信，笑說唱一場未必夠喉，視乎歌迷反應，希望有機會加場。她有意邀請樂壇前輩、節目導師，以及《聲夢傳奇》出身的學員擔任嘉賓，包括久未合體的After Class成員。積極備戰的Gigi說：「我要寫定台詞，否則唔知自己說話會說到哪兒，我會再推出新歌《Only for me》，MV風格很特別，從未試過，大家要拭目以待。」

Gigi透露演唱會除唱自己的歌，會翻唱重新編寫的經典舊歌，預告會勁歌熱舞送驚喜，「要突破自己，我不驚跳舞，為要唱長達12至13分鐘的串燒快歌，又唱又跳，體能上是一個很大挑戰。所以我有去健身舉啞鈴和練腹肌，本身都有一條線，但不知是人魚線還是馬甲線，總之想肌肉再結實啲，未知歌衫會否露健身成果」。

古巨基教路解決手汗問題

Gigi最近看容祖兒音樂會順道取經，佩服對方非常有毅力。問她會否擔心重演容祖兒的「飛咪」事件？Gigi自知一向揸咪時手汗極多，早前獲前輩古巨基教路，用網球套包住咪來解決手汗問題。

對於經常往返內地香港表演，又客串拍劇，還要兼顧學業，準備入讀大學的Gigi相信上學時間比中學鬆動，聲稱不會走堂逃學。談到近期密密接工作，身價大升有百萬收入進帳，Gig說不清楚自己銀行戶口存款數字，但必會將金錢好好儲起。

記者：林蘊兒