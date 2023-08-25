無綫總經理曾志偉隔空現身 齊否認離職 許濤指報道影響股價交執法機構調查

【明報專訊】電視廣播有限公司（簡稱無綫）前日公布今年上半年度業績，錄得虧損近4.07億元，之後有媒體指無綫出現高層人事變動「大地震」，現任無綫行政主席許濤，以及總經理（節目內容營運）曾志偉將會離職，改由新班子接任。另有傳已退休多年的無綫前高層何定鈞有意復出，加入管理層。報道續指無綫所有劇集將於明年5月停廠，轉移到內地搭景拍攝，在港廠景拍攝的只剩處境劇《愛．回家之開心速遞》及綜藝節目。不過無綫隨即於凌晨發聲明澄清，指有關報道內容不實，「人事變動」及「廠房調配」純屬虛構，毫無根據。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

無綫（TVB）行政主席許濤昨日在電視城召開記者會，主動澄清有關離職傳聞。早前因血管擴張問題，在台灣做支架植入手術的曾志偉現仍逗留當地休養，昨午他以線上形式隔空現身，同樣否認離職及接受傳媒訪問。

許稱主要股東對管理團隊非常支持

記者會下午4時半開始，無綫企業傳訊部和法律部也派代表陪同許濤現身；許濤率先發言道︰「針對今（昨）日在媒體上廣泛流傳的不實報道，我想藉今次機會同各位澄清，該報道講到我同曾志偉會離開TVB崗位，絕非事實！我在此同線上的曾志偉澄清，我們絕無離開現有崗位的計劃。事實上，我昨日（前日）就在此會議室開完公司董事會，同各公司董事商討公司發展方向，昨日傍晚我亦同公司100名高級行政人員舉行大型會議，討論公司的營運策略。我作為公司執行主席，同公司主要股東有保持常態溝通，他們對現有管理團隊非常支持，認為我們是最適合帶領TVB繼續改革的團隊，所以，在媒體上講到我同曾志偉要離職的傳言，是完全與事實不符。任何一間上市公司關於高級行政管理人員的人事變動消息，絕對是對股價敏感的信息。公司昨日發布中期業績後，媒體上廣泛流傳的不實報道，可能會對公司股價有影響，所以今日我們要嚴肅處理，同大家和公眾交代，以及按照公司既定程序，將這件事提供予相關執法機構調查。」

許濤發言後接受傳媒提問，他表示因與事實不符，所以沒對報道感到嬲怒，因今次報道比他想像中有偏差，所以才與曾志偉嚴肅澄清。有提問公布業績報告後，無綫如何開源節流或有否裁員打算以節省營運成本，以及未來業務發展方向等。許濤未有多解釋，着記者可參考有關報告內容。他重申任何高層人事變動，都會對上市公司股價造成敏感信息。

未曾與「邵氏基金會」溝通

問到有傳無綫大股東黎瑞剛有意賣盤？許濤說︰「作為公司的行政主席，主要與股東溝通，包括公司最大股東Young Lion，黎瑞剛先生亦是Young Lion股東。Young Lion對TVB現任管理層絕對有信心，亦視為長期持有作為戰略性資產的看法，他們對TVB前景非常有信心。」許濤表示獲股東注資7億元貸款額，以示對TVB的信心和看好長期發展，股權方面亦穩定。對於有傳由方逸華妹妹及陳偉文直接管理的「邵氏基金會」有意入股TVB，許濤稱未曾與任何基金，包括邵氏基金會溝通，但作為一間上市公司，歡迎任何有興趣的基金入股。

提到傳78歲何定鈞獲邀重返無綫出任高層？許濤稱不認識何定鈞，亦沒有跟對方接觸過，「據我所知，董事會沒有人接觸過何生，主要股東亦沒有人找何生，我不知道這傳聞的來源」。他透露主席任期約3年續任一次，對於在工作上的表現，認為應由公司股東及董事會評價。

全部製作北移是無稽之談

問到如何向公司員工派定心丸？許濤稱已跟公司近百高層同事溝通，他們知道只是謠傳，加上有股東肯真金白銀以行動實際支持，就是穩定軍心的最好方法。許濤亦否認將製作全部北移，未來會香港和內地保持合作，兩邊都會繼續同步製作拍劇。他又稱全部製作北移發展是無稽之談。

曾志偉續留台休養 兩星期後返港

在記者會尚未正式開始前，曾志偉已出現在線上，畫面見他精神不錯。問他目前身體狀况？他說OK，多謝大家關心。由於手術後有戒口，加上沒太大胃口，所以比前消瘦少許，因要覆診，估計約兩星期後才能返港。他表示今次是接受微創手術，傷口仍有少許痛楚，「血管好似玻璃管，脹了少少，所以要在血管內放入支架。其實我10幾年前已經知道此事，以往每隔年半就會到台灣做體檢，好小心觀察情况，但近三四年沒返台灣，今次一返去就發現脹了，為安全起見即時接受手術。以前這是大手術，但現今科技可以做微創」。

問到今次手術有否影響未來的工作安排？曾志偉先笑稱完全有，因原本打算回港後要主持跳水和跳降落傘的節目，現在做不到。之後他才正經說：「放心，今次手術好成功，沒有太大影響，我會盡快回來見大家！到時請食飯。」

「看報道笑了一大餐」

問到當知道離職傳言有什麼反應？曾志偉稱做完手術不適合笑，但看了報道後笑了一大餐，同時亦有疑問，為什麼會有如此傳言。他借梁朝偉的緋聞說：「見到梁朝偉今（昨）日就傳言發聲明澄清，我又要澄清，其實好無謂，因為我是病人。如果不是因為在上市公司工作，都不需要澄清。做藝人都明白，做什麼外面都會有人講，但因為牽涉到我職位，就必須要澄清講兩句，今次對我來說只是小事，得啖笑。」他再提疑問，不明白為什麼有此消息傳出，又竟然有人相信，他說回港後會好好研究，其餘的事只會一笑了之。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com