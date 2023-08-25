早知阿Sa分手 容祖兒：佢話好男仔留畀自己先

【明報專訊】容祖兒前晚在演藝學院舉行第30場演唱會，這場是慈善場，共籌得100萬元善款，撥捐5間慈善機構。祖兒為答謝善長安排特別歌單，不過她清唱時受到電話聲騷擾忍不住笑，要NG重唱，台下觀眾也幫手大叫「靜靜」。祖兒開腔打招呼時借日前飛咪落台事件玩自嘲，「呢個場可以近距離接觸觀眾，有無驚我跌咪？」引全場大笑。她談到自己長大變中女，有經濟基礎卻找不到女朋友；她錯將男朋友講成「女朋友」，即笑說：「無論男又好女又好，都係無！」

曾想過取消演唱會

容祖兒騷後受訪，稱見到不少觀眾多次捧場睇騷，非常開心和感動，「所以每場演出內容都會調整」。薛家燕也來捧場？祖兒笑說：「前幾日大合照，擺了家燕姐甫士，想不到呼喚了她來，收到她的花花和飛吻，好多謝她人到禮又到。」目前尚有4場，便完成合共34場演出，她稱有點疲倦，演出期間有加倍照顧心理和身體狀態，「之前有幾場演出，自己的能量降低了，我汲取經驗，學識平衡體力，每日完騷回家食東西、浸腳，睡前做冥想，翌日起牀未刷牙先浸浴，讓身體放鬆。現在餘下幾場，心態變輕鬆，每晚都會特別珍惜，希望再付出更多」。早前因病三度延期演出，祖兒稱當時感到好驚、沮喪及迷惘，曾想過取消演唱會，幸得導演彭秀慧將舞台當醫生治療，因而重拾信心。

飛咪落台一頭霧水

談到閨密蔡卓妍（阿Sa）跟拍拖6年的男友石恆聰分手。容祖兒稱一早知情，「我們有互相update，知知哋，所以沒因公開分手一事特別慰問她。（可以一起找伴侶？）先讓畀佢先，阿Sa話唔再介紹好男仔畀我，留畀自己先」。重提她飛咪落台事件，她笑言一頭霧水，「沒有什麼事在我身上不能發生」。有觀眾建議她開棟篤笑？她認為難度好大，但若能令觀眾開心，跟現有班底一起接受挑戰也無妨。

記者：鍾一虹

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