不滿老公黃貫中陪女兒打機課金 朱茵相隔13年再拍港劇演嚴師

【明報專訊】ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》昨日舉行開鏡禮，朱茵新加入團隊，其他演員是首輯原班人馬，包括梁業（肥仔）、周家怡、強尼、潘燦良及袁富華等。朱茵表示有10年以上沒拍過港劇，今次被劇本吸引，以及導演的誠意打動，睇劇本時覺得很有趣，角色是個「魔鬼」老師，在教育學生方面很嚴厲，笑言會參考女兒學校的老師。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

朱茵對上一次拍港劇已是2010年的港台劇《沒有牆的世界：第三選擇》，今次相隔13年接拍ViuTV劇《反起跑線聯盟2》，並擔正女主角飾演老師。

兩公婆教女方法不同

問到現實中是否緊張媽媽？朱茵說：「我跟女兒有傾有講，我鼓勵她跟我多溝通，只要女兒提出要求，我都會答應，但老公（黃貫中）覺得我教女嚴厲，我又覺得老公教女放任，我比較重視女兒學習禮貌和自理能力，反而在情緒及功課上會採取陪伴的方式，我會陪女兒溫書，不會介意成績分數。」

朱茵指10歲女兒黃鶯在國際學校升讀六年班，吸收了英文思維，故她負責灌輸中文，會趁親子活動教學。談到老公黃貫中是否負責陪玩？朱茵說：「我都有陪玩，不過兩公婆教女方法不同，盡量不干預對方，只會做賽後檢討。（可曾因教女有拗撬？） 一定有，主要為打機問題，老公會幫女兒打機課金，我不贊成，但只能放手，留空間給兩父女交流，我會教女兒上網有什麼危機。」朱茵最近忙拍劇，未能陪女兒放暑假感到內疚，不過女兒有到片場探班，「女兒對我演老師角色感興趣，見我在學校課室拍攝，覺得我拍劇不辛苦」。

肥仔與周家怡再跟一班小演員合作，肥仔發現劇中兒子「羅仔」學他扮鬼臉後，現盡量在片場樹立榜樣，禁止對方偷吃零食和飲汽水，「我最近再減肥，都希望身邊人健康」。周家怡大讚小演員「Billy」演技屬影帝級，「日前我們拍攝感情大爆發的戲分，他在家中說沒信心，但臨場發揮得淋漓盡致」。

肥仔蝕錢當買教訓

提到肥仔跟MIRROR成員柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）合資的日本餐廳結業後被貼街招追數。肥仔表示沒影響心情，「做生意無話賺梗，已交畀律師處理，進入法律程序，不方便講太多。蝕幾多錢就不講了，當買個教訓和經驗。（教訓會否太貴？) 我心態保持正面，覺得錢會搵得番」。周家怡鼓勵肥仔，讚他態度正確。問肥仔可有被嚇怕，不敢再做生意？他說：「以後再算，若有適合都會再做。餐廳和時裝生意已經無做，只保留跳舞室生意，始終跳舞是自己專業。（經濟方面是否有壓力？）接受啦，所以我拍節目都會搲廣告拍。」