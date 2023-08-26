《中國好聲音》暫停 甄妮：正義之聲萬歲

【明報專訊】歌后李玟（CoCo）生前控訴內地節目《中國好聲音》賽制不公、錄影時受辱經過的錄音曝光後引起極大迴響。《中國好聲音》製作團隊遭狠批，播映《中國好聲音》的浙江衛視母公司浙江廣電集團本月20日宣布將就事件展開進一步調查，至昨日浙江衛視公布因節目問題正調查中，《中國好聲音》會暫停播出。連日來為故友李玟發聲的甄妮對此哭了，在社交網發文表示：「正義之聲萬歲。」

李玟去年為《中國好聲音》擔任導師期間，曾在現場怒斥賽制不公平。她上月離世，生前控訴《好聲音》的錄音早前曝光，透露做了28年歌手，在台上遭受侮辱及欺負。《好聲音》製作組遭網民炮轟，發聲明稱錄音經惡意剪輯，嚴重損害節目形象，表示強烈譴責。浙江衛視母公司浙江廣電集團其後宣布將就事件展開進一步調查。李玟生前所屬的北京華納音樂發聲明，稱會持續關注並配合調查情况。在一片負面聲中，浙江衛視昨日在官方微博發文，宣布暫停播放《中國好聲音》：「鑑於對觀眾和網友反映《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。​」

​「只是第一回合 真的停播才算數」

一直為李玟發聲的甄妮在社交網連環發文狠批《好聲音》，她解釋每天發文原因，「再不加緊腳步，人們就淡忘了，也就失去討回公道的機會」。甄妮昨日得知《好聲音》停播後發文：「我大哭哭哭哭哭哭哭，是你們的功勞。正義之聲萬歲，不能騙我喔！」她又在留言區回應網民，寫道：「哭累休息一下，這只是第一回合，真的停播才算數」、「今天才告訴你們，她半夜撫摸我的臉很不捨。我更知道今晚她還會來謝大家。CoCo安息吧。」她又感謝曾幫助過的朋友：「謝謝各位內地的老師們替她爭取正義。謝謝各位網紅不遺餘力的繼續。」

未受胞姊影響 那英10月澳門開騷

那英的胞姊那辛傳曾逼學員簽不公平合約，事後她急發文澄清，「我做不了這些事，也不是我能做的」。胞姊捲入風波，那英原定下月16及17日擔任上海舉行的音樂節表演嘉賓，但日前音樂節宣布，那英因身體欠佳請辭演出。不過昨日那英宣布10月1日及2日在澳門開兩場演唱會，似未受胞姊事件影響。

星空華文：配合並提供一切必要協助

《中國好聲音》製作商星空華文的股價連日下跌，星空華文控股有限公司昨日發公告指出：「浙江衛視作為本公司綜藝節目《中國好聲音》的主要播出平台，今（昨）日宣布暫停播出該節目，以等待對近期媒體報道中披露的某些事件進行進一步調查。本公司全力支持浙江衛視的該決定及行動，本公司及該綜藝節目的相關製作團隊成員將積極配合並提供一切必要協助，以方便調查，期待相關部門盡快根據事實和調查得出結果。本公司將持續監控及評估上述事件對本公司業務營運及財務狀况的影響。」

娛樂組