《色慾都市2.0》第2季結局 莎拉謝茜嘉柏加破冰對話 金卡拉圖客串一分鐘掙780萬

【明報專訊】今年正值HBO經典劇集《色慾都市》開播25周年紀念，身兼監製和主角的莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）乘勢推出續篇《色慾都市2.0》（And Just Like That...）第2季，前晚播出第11集結局，多年前與莎拉鬧翻而拒絕歸隊的金卡拉圖（Kim Cattrall），有傳為了100萬美元（約780萬港元）厚酬而答應客串，雖然二人只是透過電話閒聊約一分鐘，但足以令忠實粉絲感動流涕。

早在今年6月初，即《色慾都市2.0》第2季開播前，美媒Variety率先報道金卡拉圖已經完成一場致電給莎拉的戲分，正好回應上季二人透過手機短訊聯絡的劇情。據英國《每日郵報》昨日引述知情人士透露，金卡拉圖客串演出《色慾都市2.0》片酬高達100萬美元（約780萬港元），以亮相約一分鐘並只有20幾句對白計算，平均每秒掙取13萬港元，收入相當可觀。

航班延誤阻重聚

值得一提的是劇中飾演「Samantha」的金卡拉圖，早在今年3月已在紐約街頭拍完有關戲分，無論是製作人Michael Patrick King抑或同劇3名女主角：扮演「Carrie」的莎拉謝茜嘉柏加、「Charlotte」姬絲汀戴維斯（Kristin Davis）以及「Miranda」仙菲亞尼克遜（Cynthia Nixon）均不在拍攝現場，反映她們之間的嫌隙，並未隨時間而消失。

《色慾都市2.0》第2季結局取名「最後晚餐」，劇情提到女主角Carrie決定搬離紐約寓所，邁出人生新一步，為了記念這裏留下各種美好回憶，於是邀請所有好友出席晚宴，身在英國的Samantha原本答應亮相，卻在宴會開始前，突然致電Carrie：「我在希斯路機場的航班被迫延誤3小時，恐怕無法趕及赴會了。」Samantha又表示，收到Miranda和Charlotte來電邀約後，原本想給Carrie一個驚喜，「這是你的公寓，我當然要（出席）表示尊重」，結果人算不如天算，最終二人仍未能見面。

舊情復熾難團圓

關於Carrie的遺憾，何止Samantha一人？尊高拔（John Corbett）飾演舊愛「Aidan」，早在《色慾都市》第3季首度登場，擔任家具設計師的他一直傾慕Carrie，二人曾經訂婚，最終分手收場。隨着《色慾都市2.0》首季交代Carrie丈夫Mr.Big猝逝，今季她跟Aidan舊情復熾，卻因他的小兒子發生交通意外而再生枝節，「你可以給我5年時間，直至Wyatt康復並獨立嗎？」上天似乎有心戲弄，令二人再次錯失時機，未能大團圓結局。

提起莎拉謝茜嘉柏加，有眼利的網民發現她在「最後晚餐」這場重頭戲中，竟然出現「穿崩」位，她的棕色駁髮忽然外露，可謂美中不足。不過，亦有網民表示破綻並不明顯，若非細心留意，根本看不出穿崩，希望莎拉不用介懷。《色慾都市2.0》第2季結局播出前兩日，劇組搶先公布開拍第3季消息，且看Carrie與Aidan的戀情能否出現轉機。