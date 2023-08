《沙丘瀚戰2》三度延期 明年3‧15上映

【明報專訊】美國演員公會罷工超過一個月,藝人難以參與新片宣傳,繼索尼電影公司上月宣布把《GT跑車浪漫旅》及《蜘蛛俠》外傳電影包括《毒魔3》、《狂獸獵人格力文》等映期推遲後,昨日輪流華納變陣,據美媒Variety報道,改編自科幻名著的《沙丘瀚戰:第二章》(Dune: Part Two)將會第3度延期,由原本10月20日變成11月3日,押後到11月17日,再改為明年3月15日面世。原本擁有這個檔期的《哥斯拉大戰金剛》續集《Godzilla×Kong: The New Empire》,亦因此順延一個月後、即明年4月12日上映。不過,今年12月開畫的《水行俠2》(Aquaman and the Lost Kingdom)、《旺卡》(Wonka)和《紫色》(The Color Purple)則不受影響,將會如期公映。

《天煞異降》丹尼斯維爾諾夫(Denis Villeneuve)執導、《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米(Timothee Chalamet)及《蜘蛛俠:強勢回歸》辛蒂雅(Zendaya)等主演《沙丘瀚戰》,首集2021年上映,全球票房累收逾4億美元(約31.2億港元),並橫掃奧斯卡最佳剪接及音效等6個技術獎項,且看續集延期後,能否保持強勢。