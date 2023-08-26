《沙丘瀚戰2》三度延期 明年3‧15上映

【明報專訊】美國演員公會罷工超過一個月，藝人難以參與新片宣傳，繼索尼電影公司上月宣布把《GT跑車浪漫旅》及《蜘蛛俠》外傳電影包括《毒魔3》、《狂獸獵人格力文》等映期推遲後，昨日輪流華納變陣，據美媒Variety報道，改編自科幻名著的《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）將會第3度延期，由原本10月20日變成11月3日，押後到11月17日，再改為明年3月15日面世。原本擁有這個檔期的《哥斯拉大戰金剛》續集《Godzilla×Kong: The New Empire》，亦因此順延一個月後、即明年4月12日上映。不過，今年12月開畫的《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）、《旺卡》（Wonka）和《紫色》（The Color Purple）則不受影響，將會如期公映。

《天煞異降》丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導、《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）及《蜘蛛俠：強勢回歸》辛蒂雅（Zendaya）等主演《沙丘瀚戰》，首集2021年上映，全球票房累收逾4億美元（約31.2億港元），並橫掃奧斯卡最佳剪接及音效等6個技術獎項，且看續集延期後，能否保持強勢。