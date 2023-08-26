【開箱】《戀人》朝鮮版《亂世佳人》 南宮民戰火談情

【明報專訊】南宮民入行21年，從小角色做起，如今已是視帝，兩度拿下至高榮譽演技大獎，被稱為「最值得信任演員」，代表他接拍的影視作品，必屬佳作。最近南宮民主演MBC電視台古裝劇《戀人》，毋懼跟金來沅演出SBS劇集《救急先鋒日誌》第2季打對台，結果不負眾望，本月4日開播至今，收視由低位4.3%升至最高8.8%，證明南宮民號召力依然強勁。

分上下兩部推出

《戀人》全劇共有20集，分成上下兩部推出，當播完第10集後，將會暫停一個月，下半部分預計10月續播。新劇由《黑色太陽》導演金成容和《逆賊：偷百姓的盜賊》編劇黃真英合作，以朝鮮時代丙子戰爭為背景。戰爭發生於1636年，清太宗稱帝後率領10萬清軍攻打朝鮮。故事講述男主角李長賢（南宮民飾）經歷兩段失敗婚姻後，難以對任何人付出真心，直至某日遇見對愛情充滿憧憬的柳吉彩（安恩珍飾），終在戰火中展開新一段愛情。

李長賢出身貴族，擁有財富及機智，表面上嬉皮笑臉，只為掩飾悲傷過去。感情方面，他不主張結婚，卻渴望擁有長久愛情，與朝鮮時代的傳統婚姻觀念無法融合。李長賢在人傑地靈的陵郡里遇上柳吉彩，後者同樣出身名門，是村中「女神」，男生都仰慕她。柳吉彩為人自我，經常玩弄裙下之臣，卻鍾情於成均館儒生南延俊（李學周飾），可是男方並不喜歡她，只愛她的好友景恩愛（李多寅飾）。

柳吉彩怒斥李長賢是浪子，坦言討厭對方，卻在不知不覺間關注他，得悉朝鮮打仗時，第一個想起的就是李長賢。二人相識初期，常為小事鬥嘴，第4集開始關係出現變化，話說柳吉彩被蠻夷追捕，李長賢及時出手，與蠻夷大打一場，柳吉彩眼見敵人偷襲他，即衝口而出說：「相公，避開！」李長賢擊退敵人後，即調侃女方說：「你剛才叫我相公嗎？」這幕浪漫場面，在網上掀起熱話，相關片段在韓國網站NAVER及YouTube合共錄得數百萬點擊，並帶挈《戀人》第5、6集收視上升。

《戀人》包含歷史、戰爭及愛情元素，跟荷李活經典愛情片《亂世佳人》題材類似。編劇坦言參考《亂》片，在角色設計更花心思，李長賢雖然英勇善戰，卻非典型正義角色，更像是現實主義者，當陵郡里的男丁自發當兵，要去拯救被困南漢山城的皇帝時，李長賢卻表明沒興趣，只想到山上避戰，又認為朝鮮根本無力擊退外敵。可是當李長賢見到村內老夫婦被蠻夷殺害，卻說要為他們報仇。其後得悉柳吉彩有難，也毫不猶豫前往營救，甚至潛入敵軍收集情報，可見他在骨子裏仍是真漢子。

女主角智勇雙全

柳吉彩最初給人「刁蠻公主」感覺，不單自我中心，常發小姐脾氣，收拾行裝逃亡時，更只顧把繡花鞋藏於地下。不過，當她面對真正困境，終發揮機智及勇敢一面，例如她帶着丫環從從（朴正妍飾）、好友景恩愛及其丫環方斗嫂（權昭賢飾）逃亡期間，想到抹去雪上腳印，又替方斗嫂接生，其中殺掉企圖性侵景恩愛的蠻夷，展現領導才能與勇氣。在大部分描寫戰爭的韓劇中，女性角色主要扮可憐，柳吉彩卻展示不一樣的堅強女性本色。

男女主角表現突出，南宮民帶領故事發展，角色舉足輕重。《戀人》是南宮民繼《龜巖許浚》後，相隔10年再演古裝劇，幸好念對白與動作戲未見生疏。另外，45歲的南宮民接拍愛情劇，一度讓觀眾擔心是否適合，事實證明他演來自然。