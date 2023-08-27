24吋腰fit爆 高海寧無興趣出寫真集

【明報專訊】高海寧（高Ling）連續13年為醫學美容品牌任代言人，昨日她為品牌全新旗艦店任開幕剪綵嘉賓。剛宣布明年跟女友黃美棋拉埋天窗的鍾健威擔任活動司儀，透露正籌備春天婚禮，自稱思想較傳統，沒打算雙喜臨門。

高Ling透露已多年沒在幕前穿泳裝示人，對上一次是7年前，不過她自覺近期狀態大勇，故答應為品牌拍攝一輯性感泳裝加晚裝的廣告硬照，「早前去馬來西亞拍旅遊節目，忍不住狂食，肥了很多回港，於是狂做療程，個多星期內火速收身，現時腰圍保持24吋左右，今日穿貼身裙也覺鬆鬆哋」。她稱現在身形很弗，去外地旅行也夠膽穿泳衣，還自信表示影相不用P圖。

高Ling表示有意找專業攝影師拍一輯靚相留念，但推出寫真集的興趣不大，「我想先搞個人畫展做慈善，因為畫作屬於我，比較容易處理；但相片版權則可能屬於攝影師」。單身的她雖然心急想拍拖，但暫時未有心儀對象，承諾如有好消息必分享。

鍾健威明年春天娶黃美棋

鍾健威（Ray）日前趁女友黃美棋生日，在派對上當眾求婚，隨即收到不少祝福。Ray透露與女友早有結婚打算，「今次的驚喜派對計劃了半個月，其實兩年前已求婚成功，但當時正值疫情，大家沒衝動搞婚禮，如今疫情過去，便想搞一個大型婚禮」。他們打算明年春天舉行婚禮，正物色場地。他和準太太也開始努力減肥，想以最好狀態影婚紗相。問有否趁機雙喜臨門？Ray表示因思想較傳統，想專心搞好婚禮，但如果上天給緣分，讓他們當父母也不會抗拒。

記者：林蘊兒