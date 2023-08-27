罷工持續 部分電影獲豁免演員可協助宣傳 美媒：阿當戴華將現身威尼斯影展

【明報專訊】第80屆威尼斯影展將於周三（30日）揭開序幕，自從美國演員公會（SAG）上月開始罷工，媒體一直關注哪些荷李活演員會缺席，據美媒Deadline報道，《盜火線》米高曼（Michael Mann）執導《Ferrari》獲得SAG臨時協議，男主角阿當戴華（Adam Driver）落實屆時到當地出席首映禮，《誣網》康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）、「邦女郎」奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）亦會參與新片宣傳。

SAG與代表各大電影公司及串流平台的影視製作人聯盟（AMPTP）上月談判破裂，即時罷工，並嚴禁會員宣傳新片，亦不可出席頒獎禮及影展，其後釋出臨時協議，若演出電影是獨立製作可獲豁免。

據美媒Deadline報道，經過連月來不斷求證到底有哪些演員可出席威尼斯、多倫多等即將舉行的電影節，結果從兩個不同渠道證實入圍威尼斯影展主競賽單元的米高曼新片《Ferrari》，獲得SAG臨時協議外，片中扮演法拉利跑車創辦人的《星戰》系列男星阿當戴華，亦落實會到水都出席記者會及首映禮。據悉直到SAG方面重申獲得臨時協議的電影，演員有責任協助宣傳，才釋除各方疑慮，而且SAG認為此舉有助獨立製作電影的發展。除了阿當戴華外，在《Ferrari》扮演阿當太太的彭妮露古絲（Penelope Cruz）被指在傳媒查詢時沒否認會出席威尼斯影展，亦很大機會屆時亮相。

據Deadline報道，將亮相威尼斯影展的還包括《The Promised Land》麥斯米基辛、《Dogman》卡立蘭治鍾斯（Caleb Landry Jones）、《Coup!》彼得沙士格（Peter Sarsgaard）、《Of Money and Blood》奧嘉古莉寧高。另外，《迷失東京》蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）執導《Priscilla》，由獨立製作公司A24出品，亦取得臨時協議。該片改編自「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）遺孀Priscilla於1985年出版的回憶錄《Elvis and Me》，講述她的生活及跟貓王之間的關係，扮演貓王和Priscilla的《親親小站》積及伊洛迪（Jacob Elordi）和《東城夢魘》佳莉施班尼（Cailee Spaeny）將隨隊到威尼斯宣傳，據報貓王遺孀Priscilla亦會同行。

開幕電影預告片曝光

威尼斯影展開幕電影原定是《以你的名字呼喚我》魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）執導的《Challengers》，由《蜘蛛俠》辛蒂雅（Zendaya）擔正，及後受演員公會罷工影響，決定更改上映日期及退出威尼斯影展，改由狄安哲里斯（Edoardo De Angelis）執導的意大利電影《Comandante》上陣，該片以二戰的大西洋戰役為背景，講述意大利潛艇指揮官如何違抗命令，營救被擊沉的比利時艦艇。《Comandante》首條預告片前日曝光。