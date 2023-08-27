【開箱】《從前的我們》 三角關係訴說移民情結

海聖與Nora年少時的純真感情，一直留在彼此的記憶裏，放學回家的分岔路，預示兩人最後各有歸屬，既是個人選擇亦受命運牽引。

《從前的我們》講述海聖（左起）與Nora青梅竹馬，因後者移民而分開多年，Nora其後嫁給美國人Arthur，20多年後海聖來到紐約只為見她一面；這幕3人在酒吧，既是開頭從外人角度看他們關係，也是電影尾聲兩男一女兩種語言，展示三角關係滿是暗湧的張力。

【明報專訊】加籍韓裔女導演Celine Song首次執導劇情長片《從前的我們》（Past Lives），今年1月在辛丹斯電影節世界首映，之後再角逐柏林影展最高榮譽金熊獎，雖然鎩羽而回，今年6月在美國公映，卻有不俗票房，而且在爛番茄評論網站，得到97%的專業評分。

青梅竹馬 久別重逢

《從前的我們》講述海聖與娜英在韓國時一起上下課，青梅竹馬，後者12歲隨家人移民加拿大，並改名Nora；12年後兩人透過社交平台重新聯絡，其後Nora專注寫作，海聖則要到中國讀書當交換生，再次中斷聯絡。又12年後，Nora跟在寫作營認識的Arthur已結為夫婦，定居紐約，海聖說要去探望她。兩人久別重逢，會帶來什麽轉變？

翻查網上資料，此片2020年初宣布開拍，並鎖定《上流寄生族》男星崔宇植扮演海聖一角，Celine Song自編自導，今年在奧斯卡橫掃最佳電影等多個獎項的《奇異女俠玩救宇宙》所屬A24公司負責製作；翌年宣布《非常校護檔案》劉台午取代崔宇植演出，後者雖年過30，但一副孩子臉，劉台午確實更適合角色。《晨早直播室》美籍韓裔女星Greta Lee飾演Nora，《雨傘學院》尊麥加羅（John Magaro）則扮演Nora的丈夫Arthur。

《從前的我們》有個可堪玩味的開頭，同時是結尾很重要的一場戲；海聖千里迢迢到紐約探望Nora，兩人四處觀光外，晚上還約了Arthur一起到酒吧。電影開場卻從旁觀者的角度出發，酒吧顧客的畫外音顯示在觀察亞裔面孔的海聖和坐在中間的Nora聊個不停，在Nora旁邊的Arthur卻喝悶酒，猜測三人到底是什麽關係。如果以為這只是一對青梅竹馬朋友錯過緣分，重逢並準備出軌的「浪漫」愛情故事，或者少看了編導Celine Song的深思。

命運選擇與身分認同

Celine Song跟Nora有着相近經歷，同樣隨家人從韓國移居加拿大，然後再到美國追逐電影夢，丈夫Justin Kuritzkes也跟Arthur一樣是作家。Nora少女時代移居文化習慣完全不同的國度，成長過程會眷戀出生地嗎？對她念念不忘的海聖可能是其中之一。剛退伍的海聖在社交網重新聯繫Nora，兩人透過視像通話繼續過往無所不談的生活，然而始終相隔兩地，不可能像小時候Nora哭了，他都陪伴左右，Nora也清楚自己不可能再融入韓國生活。兩人也有各自的理想，海聖會到中國當交換生，學習中文；Nora始終留在西方，希望實現作家夢想。

此片透過一段三角關係談命運、選擇和身分認同；Nora初認識Arthur便跟他解釋韓國人「因緣」之意，意謂即使擦肩而過，前世已曾相遇糾纏；若由戀人成為夫妻，更可能累積千重因緣，說到最後，Nora自言不相信這一套，稱只是韓國人搭訕的藉口。後來海聖從韓國坐十多個小時飛機到紐約，只為見見Nora，她忍不住跟他說韓語，而且不諱言除了母親之外，只有見到海聖才會說韓語。片中又把海聖一角設定為英語太爛，所以Nora只能跟他說韓語，也成為他與Arthur的溝通橋樑。Nora對丈夫說，跟海聖相處，才發現自己沒那麽「韓國」，游走兩種身分的移民心情，描繪細膩。Nora父母選擇移居加拿大，她無法得知若沒有這決定，一直留在韓國的話，她會變成怎樣；但與海聖重逢，Nora無論家庭和事業已扎根美國，認同感也在這裏。她移民前跟海聖說，留在韓國會拿不到諾貝爾獎，長大後她對海聖說，現在要拿普立兹、東尼獎，都是美國不同界別的最高榮譽。海聖與Nora在紐約久別重逢拍得很好看，兩人互相凝視的鏡頭像隱藏隨時爆發的火花，很有懸疑感；劉台午與Greta Lee的演出有一定水準，身兼編導兩職的Celine Song也在影壇展開漂亮的第一步。

上映日期：8月24日