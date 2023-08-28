王怡然最上鏡亞軍 王敏慈奪季 莊子璇打破魔咒摘港姐后冠

【明報專訊】《2023香港小姐競選》決賽昨晚假電視城舉行，⑮莊子璇以大熱姿態艷壓群芳登上冠軍寶座；亞軍④王怡然兼奪最上鏡小姐，成為雙料得主；另一熱門⑰王敏慈只能屈居季軍。前日獲佳麗互選獲「友誼小姐」的⑧姜依宁未能晉身10強；賽前熱門⑯郭珮文5強止步；⑨潘明璇受負面新聞困擾，入選10強後被淘汰。全晚以AI貫穿不同主題，其中以AI生成佳麗年老的樣子對話，有網民認為玩到走火入魔。至於4名小生擔任司儀不時「食螺絲」，被網民形容是災難級。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：劉永銳

冠軍莊子璇21歲，身高168.5cm，三圍33、23、35，是大學生，志向成為帶給大家正能量及歡樂的藝人。她參選以來一直被捧為熱門，之後負面新聞不斷，傳愛黐幕後攞着數，遭其他佳麗杯葛，又被網民指性格進擊，封她為「黃心穎2.0」，不過無損她的人氣，更打破賽前抽中試戴后冠的魔咒，最終摘冠戴上紅寶石后冠，她得獎後說好緊張、驚到震，但覺得自己表現算淡定，而且在香港「自己屋企」參選，比其他佳麗自在。亞軍王怡然21歲，身高164cm，是大學生，三圍32、22、33。季軍王敏慈21歲，身高169cm，同是大學生。

郭珮文入5強無獎「輸在笑容不夠」

郭珮文與⑩陳霈錤躋身5強均未能奪獎，後者在司儀宣讀冠軍前獲不少現場觀眾支持。她們稱沒有不開心，郭珮文自覺已賺到，仍有很多不足地方，沒想過能進入5強，覺得輸在笑容不夠。兩人均希望加入娛樂圈。

網民狠批：用AI玩到走火入魔

今屆港姐由4名當家小生陳豪、陳山聰、陳展鵬及蕭正楠，聯同以50年來歷屆港姐冠軍生成的AI陳婉嫣（Evelyn）一同擔任大會司儀。節目開始時，AI陳婉嫣先出場介紹，自稱幾乎擁有完美比例。

全晚以AI做主題，包括用AI功能將50屆得獎佳麗，跟應屆佳麗比較相似度，不過其間故障，當③鄧凱文出場，熒幕未能打出她的照片，令佳麗及司儀有點尷尬，陳豪立即執生，讀出相似度的百分比。之後又用AI生成對答問題，還安排與50年後年老的自己對話。不少網民批評用AI玩到走火入魔，出現佳麗的老年模樣畫面有點靈異感。4名小生擔任司儀經驗不足，難免有甩漏，不時耷低頭看稿，陳展鵬與陳豪分別讀錯歷屆港姐名，前者將陳庭欣讀錯「陳欣庭」，後者將鍾子綸讀錯「譚子綸」。

4小生司儀多甩漏 網民嘲災難級

4名小生司儀的表現被網民指是災難級，他們騷後接受訪問，陳山聰稱他們是新人「食螺絲」好正常，蕭正楠亦指他們不是AI，出場時空白一片，幸好事前有對稿，相信表現及格。陳展鵬指心態是滿分，表現幾多分要回去看片。他們笑言一星期前才接到通知做司儀，已覺得是災難級。陳豪認為找他們是新嘗試，覺得有此表現已有交代。陳山聰說是打天才波，會接受批評，今次亦算是他們演藝生涯一個紀錄。蕭正楠指4個人像經歷生死。

麥美恩興奮過度心口現紅印

麥美恩與鄭詩君（C君）擔任客席司儀，負責10強佳麗穿泳裝的問答環節；麥美恩穿白色low cut裙，但心口近膊頭和鎖骨位置驚現大片紅印，惹起關注。她事後解釋此情况經常出現，否認酒精敏感或吃錯東西。她說：「一廠冷氣不夠大，笑得太用力，興奮指數飈升少少，不過時間緊迫都無理自己狀態，但感覺個人好熱，背脊出汗，都知身體紅了，我明白大家擔心，之前拍節目都紅過，代表我好投入。」她指無得控制，不好意思嚇親大家，「不是紅疹，只是血氣旺盛」。60歲鄺美雲是大會評判之一，身穿設計簡約的黑色套裝，佩戴的巨型綠寶石鑽石頸鏈及同款耳環、戒指，以及手上另一隻鑽戒，非常搶眼。

（2023香港小姐競選）