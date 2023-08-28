商台台慶賀「周老闆」金剛90大壽 當奴稱MIRROR缺席不影響得獎機會

【明報專訊】商業電台64周年台慶前晚於尖沙嘴舉行，主席何驥、董事及行政總裁陳靜嫻、首席智囊陳志雲，以及兩台DJ聚首一堂，席間加入商台35年的葛民輝和林海峰、30年的唐劍康（當奴）等獲頒長期服務金牌，商台特別為一台長壽節目《18樓C座》「周老闆」金剛慶祝90大壽和致送金牌，金剛叔非常感動，在台上表示商台養了他60年，是他的衣食父母，獲全場掌聲致敬。

連串活動賀《18樓C座》55周年

雷霆881總監郭志仁表示今年是《18樓C座》55周年，將有連串慶祝活動，邀得任達華（華哥）為角色影一輯有型靚相，若對方時間許可，或客串一角演回自己。《18樓C座》監製陳聰透露邀請了尊子、阮大勇等5名漫畫家畫出他們心目中的周老闆。

高層當奴代表叱咤903回應傳MIRROR將缺席今年各大樂壇頒獎禮一事，問可會對商台有影響？他說：「還未正式收到通知，距離頒獎禮還有4個月，有很多變數，暫時未有什麼部署，今年的方向暫時未度，過了台慶食埋餐飯先再開工。」他表示會否影響贊助商方面不太清楚，但MIRROR出不出席不會影響有沒有獎，也不會影響播歌，歌曲好聽就會播。

談到怎樣吸引MIRROR出席？他說：「唔關吸唔吸引事，相信如果他們有空檔，有時間來都會來。」少爺占（甄子康）正籌備10月以樂隊YEAHS身分舉行的音樂會，他笑說：「我決定這次是最後一個全企位的騷，因聽我的人有番咁上下資歷，下次一定搞有位，若加場想搞全場關愛座。」

森美為女兒辦音樂劇

森美笑稱與拍檔阮小儀年齡加起來過百歲勁過商台，又希望今年可辦音樂劇，「我很努力跟老師學唱歌，老師話我聲靚好適合唱歌，我也覺得適合，可惜去到這個歲數太遲，以實力計和《中年好聲音》參賽者差不多，想再做音樂劇，主要是女兒已長大，發覺她對任何有音樂才華的男人都好喜歡，我希望成為她其中一個愛的男人」。小儀自詡是森美的吉祥物，有她才能保平安，無論森美安排她做什麼都不會托手踭。

記者：林祖傑