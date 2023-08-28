班主彭美施宣布明年1月重演 梁兆明梁非同完美演繹新《梁祝》 CG特效震撼觀眾

【明報專訊】「創意班主」彭美施今年重點粵劇力作新《梁祝》，一連3場演出前晚於西九戲曲中心大劇院圓滿結束，「雙梁配」文武生梁兆明與花旦梁非同完美演繹梁山伯與祝英台，既相愛卻無奈相分的經典凄美愛情故事，無論服飾及舞台布景，都讓人驚艷。最後一幕重本投資特技CG效果，震撼全場觀眾。前晚尾場三度謝幕，戲迷仍依依不捨。彭美施表示今次很滿足，未有失落感，宣布明年1月13及14日重演兩場，選這個日子含有雙重意義，既以一生一世（13.14）來比喻梁祝至死不渝經典愛情，另一含意是戲迷對演員及粵劇一生一世不離不棄的支持，約定一生一世（1314）於西九舞台再聚。

（粵劇文化專刊）

娛樂組

班主彭美施（施姐）接受訪問時表示：「製作新《梁祝》開會不下於10次，因過往傳統的梁山伯與祝英台故事帶點曖昧『基』情，今次新《梁祝》劇本推翻性別疑惑，祝英台在讀書時已被梁山伯知悉是女兒身，故轉換一個新身分去演繹梁祝，兩人發乎情止乎禮，整個劇本就梳理得好合理，觀眾亦非常接受！」

聲淚俱下唱斷腸 哭墳顯功架

施姐大讚梁兆明這個新梁山伯演繹《山伯歸天》一幕，聲淚俱下唱斷腸，觀眾也感動落淚，今次梁兆明主動提出要求有新突破，經開會商議後，過去有前輩陳笑風的《山伯臨終》、林家聲之《山伯殉情》，現在新《梁祝》就有全新編撰梁兆明版的《山伯歸天》，他的哀怨演繹感動全場。梁非同在《英台哭墳》披上鳳冠被「逼嫁」，雷劈花轎哭墳自盡，亦把祝英台的哀傷盡情在身段與功架上表露無遺，令觀眾數度拍掌激讚。至於化蝶一幕更重本動用特技CG效果，讓觀眾看得嘩聲四起。施姐特別多謝兩名音樂大師，包括音樂領導彭錦信及擊樂領導高潤權，在現場親自合奏《蝶影翩翩》。

梁兆明要求演繹新曲《山伯歸天》

梁兆明表示新《梁祝》是他從藝以來再一次演技的考試 ，亦是一部重要的演出作品，因大家非常熟悉這齣戲，之前有很多不同版本，至於今次新《梁祝》演出如何，就要觀眾來評價，現場戲迷即時回應梁兆明，拍掌大叫好。梁兆明感謝美英姐（藝術總監吳美英），當接過劇本後無時無刻貼身跟進他們的排練，施姐亦不斷加入很多新構思和意念。

梁兆明順利完成3場演出感到好滿意，成為他一部重要的作品，特別是演繹新曲《山伯歸天》，戲迷被他唱得凄慘而一同落淚。有觀眾疑問為何聽不到耳熟能詳的《山伯臨終》？梁兆明解釋道：「知道有觀眾有此疑問，其實梁祝故事，粵劇有好多個版本，有我師公（林家聲）的《山伯殉情》，陳笑風老師的《山伯臨終》，我覺得既然今次是新《梁祝》，提出要求唱一首新曲《山伯歸天》，雖然有觀眾會覺得勝不過前人，但亦有很多戲迷覺得《山伯歸天》這首新歌，亦好能夠帶動觀眾進入角色故事，所以我給自己及格。如果以商品來形容一齣戲，各有所好亦一定有比較，不過我們整體銷售量能達到滿額就已經滿意。」

梁非同：投入哀慟情緒是大挑戰

提到今次跟梁非同合作，身為前輩的梁兆明說有壓力，「她第一日排戲就可以放低劇本不用再睇，她真的畀到我好大壓力，非同交足功課好盡力，如果要我評分，我畀她好高分數」。

梁非同在台上向團隊致謝，特別感謝美英姐教導，「有美英姐真的好重要，因劇本加入很多新元素，我覺得最難演是祝英台聽到山伯死訊拉開紅簾那一刻，如何投入哀慟情緒是好大挑戰，我好多謝明哥（梁兆明）畀到我好大信心，互相亦好信任」。

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