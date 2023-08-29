港姐陳怡名10強不入黑面 預告爆料 冠軍莊子璇等「食花生」無懼揭內幕

【明報專訊】無綫《2023香港小姐競選》決賽前晚圓滿結束，大熱莊子璇艷壓群芳登冠軍寶座，王怡然兼得最上鏡小姐成雙料亞軍，季軍是王敏慈。賽後外間對賽果爭議之聲不斷，有批評莊子璇無冠軍相，不少香港及內地網民替⑩陳霈錤落敗不值，封她是「民選冠軍」。另一落選佳麗⑭陳怡名被指10強不入後黑面，昨日她在社交網發文稱早知自己不會入圍，還預告會爆料。莊子璇面對爭議說可能樣子比較細個，也覺得陳霈錤表現好；對於陳怡名預告爆料，她稱不擔心，說有「花生食」。

記者：陳釗

莊子璇當選冠軍後網上評論兩極，有網民讚她表現淡定，但也有不少負評，彈她沒有冠軍相。很多香港及內地網民對陳霈錤5強止步、三甲不入大跌眼鏡，稱25歲的陳霈錤樣靚、身形好，學歷高，是香港大學文科碩士畢業，整晚表現最平穩，對她落選感可惜。

「民選冠軍」陳霈錤感謝支持

當中「香港小姐10號 意難平」話題登微博熱搜，網民封陳霈錤是「民選冠軍」。陳霈錤前晚接受訪問表示知道不少現場觀眾在宣布賽果時大叫她的名字，很多謝大家支持，她之後都希望加入娛樂圈發展。陳霈錤昨日在社交網轉發替她不值報道，留言：「能為夢想行到最後，已經心滿意足。」她對自己決賽表現於心無愧，「信心是在逆境中堅持做自己，行善及忍耐，我相信『心若不灰，必有收成』」。

陳怡名稱早知10強不入

陳怡名曾爆出跟網民掀罵戰是非，最後10強不入，穿旗袍出場時被指黑面無笑容。她騷後接受無綫節目《東張西望》訪問，表示可能太累及行得辛苦忘記笑容。不過之後她在社交平台連續發文，以黑底白字自認黑臉，「我黑臉，不是因為自己沒進10強，我早知道自己不會進哦，再給我一次機會，我的臉會更黑。終於結束，可以做自己了，蠻荒唐的一件事，改天來個有問必答。現在這是我自己的Ig（Instagram），不再是MissHK No.14，別來惹我，鏡頭前報道裏的東西是真是假，自己判斷，別來我這裏找罵」。

莊子璇凌晨回家獲家人開香檳慶祝，又準備了生果和餃子給她醫肚。莊母接受《東張西望》訪問表示提名女兒參選，透露莊子璇從小聰明聽話、氣質好。莊子璇胞兄爆妹妹多追求者，兄妹出街會拖手被誤會是男女朋友。莊子璇自言事業為重，這幾年不會拍拖。

莊子璇唔覺自己擦鞋

出爐港姐冠亞季軍莊子璇、王怡然、王敏慈與友誼小姐姜依宁昨日於電視城會晤傳媒。莊子璇對於網民批評，說賽後有看網民留言，但太睏，看了少許便睡着，「我樣子的確比較細個，印象中以往的港姐都成熟少少。今年是港姐51年，是一個新開始，應該要新形象，可以嘗試不同的形象。我中一二已是這個樣子，看公司之後會幫我如何打扮。（有覺得你問答環節太擦鞋？）我很喜歡那條題目，因是選港姐，我希望以有趣手法表現出來」。很多人替⑩陳霈錤不值？莊子璇說：「我都覺得10號表現得很好，我也不知她輸什麼，她一直做得好好。」

談到落選陳怡名預告爆料，會否擔心？莊子璇稱沒什麼擔心，還有「花生食」，「我跟她有傾偈，她性格較real和true，但應該不會輸了不憤氣，感覺她不太着重輸贏」。網民再攞出她與COLLAR成員許軼（Day）的畢業相比較，稱後者樣子更勝。莊子璇笑稱那張照片她眼睛剛好只張開了一半，但不要緊，都是一個美好的回憶。Day有否恭喜她？她說還未看信息，稱二人有共同一班朋友。

王怡然王敏慈努力練好廣東話

王敏慈被指公布賽果時表現愕然，是否預計有更佳名次？她解釋一直抱平常心參賽，有獎攞已很驚喜，反而聽到下一個是王怡然得獎更開心，二人剛參選時已成為朋友。談到落選的⑥胡睿涵與陳怡名賽後皆在社交平台發文疑不滿賽果？王敏慈表示不知情，她滿意賽果，也會安慰不開心的佳麗，稱所有佳麗關係都很好，更約好之後一起打邊爐。王怡然得兩個獎變「Win Win」，樂意出錢請客。

對於陳怡名預告爆內幕，有問必答，王敏慈笑言也想八卦一下，「我們全部人都很close，大家還有一個群組。（可有人賽後即退出群組？）應該沒有」。談到二人廣東話是否仍有待進步？王怡然撒嬌說：「給點時間啦，為了可嘗試多些不同工作，我們正努力學習。」王敏慈明白要在這行發展，一定要練好廣東話，笑言可與王怡然互相學習，王怡然笑說：「唔好呀，要找本地人才可以練好。」