完騷孖鄭子邦恩愛合照 江海迦讚未婚夫值100分

【明報專訊】江海迦（AGA）首個紅館演唱會《AGA ONEDERFUL LIVE 2023》前晚圓滿結束。AGA表示第二晚演出感覺比首晚更夢幻，與嘉賓側田合唱《命硬》表現合拍，側田表示AGA入行前已相識，當年在酒吧第一次見面，一齊jam歌好好玩，好享受音樂，為她感到驕傲。AGA稱側田是很厲害的音樂製作人和歌手，互相識英雄重英雄，最重要口味好夾，期盼有更多合作機會。尾聲時，AGA連唱多首快歌，又與組合廿四味合唱，觀眾起身跳舞，氣氛高漲。

完成工作再定婚期

AGA騷後與未婚夫「的士邦」鄭子邦大方企定搭膊合照，面露幸福笑容。AGA透露完騷後最想食薯條，已食了幾個月健康餐單。她感謝家人特別回港支持，還有樂迷對演唱會延期兩次，對她不離不棄好感動。她未決定開Part 2，先想做好巡迴去其他地方演出。

問何時公開婚期？AGA甜笑稱不會太快，等候適當時機，「求婚後他好尊重我，知我好多事未完成很想做，如巡唱、出專輯，要等適合時機。一有好消息，必定同大家分享」。她大讚未婚夫很好，沒對婚期設期限，只是她認為結婚是人生另一階段，婚後應將時間百分百投放家庭，暫時先做好工作，慶幸家人沒有催婚。會否為結婚作歌？她甜笑稱感覺好肉麻，但若有靈感可以一試。

鄭子邦連續兩晚捧場，AGA感激未婚夫一直給予很多鼓勵，還有實際行動支持，「最近媽咪和婆婆先後入院，我有去探望，每日心情起伏好大，他（未婚夫）怕我擔心家人，為讓我個騷能好好完成，經常代我去醫院探望，跟進她們手術後情况，幫我好多和支持，值100分」。AGA透露婆婆病情曾很嚴重，但出現奇蹟，現時仍需接受物理治療，最開心婆婆和媽咪已出院，有入場看騷支持。

記者：林蘊兒