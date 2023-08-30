《無間一戰》陳山聰演大反派嗌好玩 蔡思貝練好歌喉挑戰音樂劇

【明報專訊】邵氏電影《無間一戰》前晚舉行慈善首映禮，總監製樂易玲率領片中男主角黃宗澤、謝天華及陳山聰，以及蔡思貝、陳煒等演員出席。介紹演員時，主持安德尊讀漏陳山聰名字，後者上台時笑跟安德尊作自我介紹。安德尊之後又將《無間一戰》講錯《無間道》，老貓燒鬚。

黃宗澤與陳山聰演敵對角色，陳山聰久未演大反派，覺得非常好玩；黃宗澤笑指對方衰得離譜，不但連老竇都殺，還個個都「搞」，陳煒、蔡思貝也不能倖免。他們有內心戲，也有不少對打戲，陳山聰之前手指尾受傷正是拍這部戲，他笑說：「幸好那場戲是跟Bosco（黃宗澤）的替身對打，如果打Bosco，我驚打到他肋骨都斷呀。」黃宗澤希望票房有好成績，知電影在內地網上點擊非常好。

蔡思貝客串演西醫，跟3名男主角有對手戲，笑指沒她這個角色，部戲的故事就不成事。她想多參與電影演出，甚至舞台劇都想試，笑言他朝有日練好歌喉，都想挑戰音樂劇。問到之前拍片自薦周星馳（星爺）新戲，有聲氣未？蔡思貝笑說：「大家幫我問問他，不過好開心星爺有給反應我。雖然話隨緣，但當然想做，人生是在隨緣中努力。」她在旅遊節目《貝遊歐洲》的泳裝相日前曝光，被網民讚身形無變好弗。她笑說：「是否說我沒有發育過的意思？我會繼續努力喼好狀態。」

陳煒勸朱晨麗搵啱對象就嫁

陳煒透露早前與老公去沙巴旅行，全團有20多人，下月結婚一周年，會再去陽光與海灘的地方二人世界。好姊妹朱晨麗有去沙巴之旅，早前傳秘戀富二代史昊洺，更被指已懷孕。陳煒說朱晨麗沒跟她提過拍拖，「朱晨麗條件那麼好，我有勸她如遇到適合對象便快點嫁，不要像我那麼遲」。她又代朱晨麗澄清，指懷孕傳聞絕對是假。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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