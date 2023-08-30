揚威芝加哥亞洲躍動電影節 袁富華吳肇軒演父子奪兩獎

【明報專訊】袁富華與吳肇軒憑電影《說笑之人》分別奪「第17季芝加哥亞洲躍動電影節」演藝事業成就獎及璀𤨪新星獎。新片將於9月16日在電影節舉行世界首映，袁富華和吳肇軒會親身出席首映和領獎。袁富華感謝大會頒予獎項，「得到獎項當然開心又興奮，好想多謝《說笑之人》台前幕後工作人員，要是沒有大家的堅持，不能在疫情期間排除萬難完成這套電影。更加要多謝每一名參與這套電影的演員，特別是飾演我個仔的吳肇軒，他是聰明和非常願意付出的演員。我們在初期準備時，他已準備好跟我成為一家人，正式拍攝時好容易建立出父子關係」。他又感謝導演區焯文，不論在討論劇本還是現場拍攝，導演都用行動去證明很相信他，耐心聆聽他的意見，給予很大空間和自由度去演繹華哥這角色。

吳肇軒表示能夠獲獎當然開心和感恩，「榮耀歸於Ben哥（袁富華），他一直好願意和攞個心教我好多。」他透露二人努力度戲，無論他想做什麼，袁富華都會支持和一起構思。吳肇軒說：「幾乎每一名在戲中飾演過我父親的演員，我親生爸爸都好想跟他們合照。剛好這套戲講父子，令我感受最深、最有印象、最開心，希望這個爸爸跟我親生父親快點合照。早前見Ben哥在訪問中提到我經常整蠱他，他都有成日整蠱我，他成日著背心底衫話自己似韓星阿Rain，想藉今次機會同Ben哥講『一點都不似啊！』」

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