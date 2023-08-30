【開箱】《請問，還有哪裡需要加強》 九把刀回復水準 配角最搶鏡

【明報專訊】《請問，還有哪裡需要加強》是台灣作家九把刀繼《那些年，我們一起追的女孩》、《報告老師！怪怪怪怪物！》和《月老》後，第4部自編自導電影，改編自他的短篇小說《精準的失控》其中一章《這是我要的感覺》，講述黑幫大佬與平凡少女的愛情故事，原著以喜劇開始，悲劇收場。九把刀身兼小說作者和電影編劇，會否把結局搬字過紙？便成了讀者和影迷最關心的焦點。

向港產片致敬

《請問，還有哪裡需要加強》今年6月在台北電影節首映，7月全台開畫，香港延至8月24日上映。新片請來九把刀電影班底如《那些年》柯震東和蔡昌憲、《等一個人咖啡》宋芸樺等參與演出外，男主角「泰哥」起用台灣樂隊玖壹壹主音春風（洪瑜鴻）擔綱，角色搞笑又癡情，跟類似故事的台片如《當男人戀愛時》，或者經典港產片《古惑仔》及《天若有情》風格不同，但致敬意味濃厚，例如打麻將一幕幾乎照抄《嚦咕嚦咕新年財》已可見一斑。

新片講述黑幫成員泰哥（春風飾）某夜遭仇家追殺，大佬橫屍街頭，身受重傷的他躲進理髮店避難，多得髮型助理阿芬（宋芸樺飾）幫忙，總算逃過一劫。泰哥為了報答對方恩情，強迫手下光顧理髮店，好讓天分欠佳的她，獲得大量實踐經驗，最終如願以償，跳槽到連鎖名店擔任髮型師。另一方面，在泰哥展開強力追求下，阿芬變為「阿嫂」，就在愛情事業兩得意時，泰哥與手下高腳仔（柯震東飾）再被敵人伏擊，二人命懸一線。

相比《月老》下半部分劇情暴走，導致全片格調失衡的弊病，《請問，還有哪裡需要加強》風格相對統一，較為貼近《那些年》的青春氣息，難怪九把刀拿揑亦更準繩。春風與宋芸樺的愛情線甜蜜又苦澀，前者角色癡情得來不失傲嬌，就算對着鏡頭擠眉弄眼亦覺可愛；後者則是一貫水準，沒有驚喜也不會令人失望，假如換上《月老》王淨扮演阿芬，效果會否更佳？

除了愛情主線，《請問，還有哪裡需要加強》的黑道兄弟情誼亦好看。春風與柯震東擦出不少火花，後者角色尤其搶眼，游走在正邪之間，究竟他會否為金錢和權力出賣大佬？未到最後一刻亦不會揭盅；至於曾任香港滑浪風帆隊代表的周群達客串演出深圳大佬東莞哥，跟春風在賓館講數一幕，廣東話粗口橫飛，本地觀眾應該很有親切感。

結局彩蛋有驚喜

其他配角亦為電影提供不少笑料，例如扮演阿芬父母的屈中恆和鍾欣凌，前者曾演港產片如《桃姐》及《暗戰》等，新片對白不多，「見家長」一場戲單靠眼神已完勝春風；後者扮演性觀念開放的母親，跟阿芬在廚房的幾段對話，亦輕易搶走宋芸樺風頭。果然薑是老的辣。

如先所言，究竟《請問，還有哪裡需要加強》結局是否忠於原著？只可說如果觀眾看到泰哥倒下，銀幕上的演員名單徐徐升起，便急於離席的話（筆者身旁的觀眾正是其一），那便錯過真正結局和搞笑彩蛋了。

值得一提的是柯震東首次執導電影《黑的教育》將於10月在港開畫，請來九把刀編劇，春風再次扮演泰哥，究竟他跟戲中飾演高中生的朱軒洋、蔡凡熙、宋柏緯有何交集？實在令人好奇。

上映日期：8月24日