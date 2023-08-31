梁仲恆爭女陷三角戀 陳昊森譚旻萱拍親熱戲不尷尬

【明報專訊】譚旻萱（Mandy）、台灣男星陳昊森、梁仲恆、戴祖儀、陳嘉寶與導演葉念琛等，昨日於尖東出席電影《不是你不愛你》開鏡拜神儀式。Mandy透露電影中與陳昊森和梁仲恆有段兩男爭一女的三角關係，跟兩男不乏親熱戲。問到和誰較激？陳昊森自動舉手投案，笑言都是一點點激，拍攝時沒有尷尬。談到Mandy早前公開讚他很charm，他也大讚Mandy很靚女，又多謝兩拍檔在香港非常照顧他、沒整蠱他。Mandy笑稱拍戲時是陳昊森的翻譯員，有教對方講廣東話；梁仲恆則自爆教陳昊森髒話。陳昊森聞言尷尬傻笑，詐傻用廣東話說：「你好，我係陳昊森。我唔知髒話係咩。」

譚旻萱有鄧麗欣「阿寶」感覺

問到陳昊森覺得香港女仔和台灣女仔，哪個較吸引他？他認為兩邊的女仔很不同，「香港女仔直接一點，台灣女仔比較溫柔」。Mandy覺得香港男仔直接很多、貼地和溫柔，不過台灣男仔更加溫柔。梁仲恆望住Mandy笑說：「我唔識台灣女仔，所以你最好，不用揀。」

問到葉念琛看中Mandy什麼而揀她演最新一代「阿寶」，他說看廣告和MV時已留意到Mandy，見完真人，感覺對方有時下後生女的個性特質，女仔得來又夠爽朗、率真和不造作，所以一見即合，「Mandy跟我當年找鄧麗欣第一次演『阿寶』時，都是22歲，所以很有那種感覺。」至於找來自台灣的陳昊森，葉念琛承認因覺得對方靚仔又帶點害羞，兩個不同地方的人碰在一起，感覺應該幾有趣。問到3主角在片中的親熱戲程度？葉念琛笑說：「我們拍的是浪漫愛情片，非愛情動作片，最緊要畫面好看、舒服。」

葉念琛為冠軍莊子璇平反

葉念琛日前擔任無綫《2023香港小姐競選》最上鏡小姐評判，他承認亞軍王怡然是幾個評判一致選出，大會也很公平和嚴密，計好分後有跟他們講，大家對結果也沒有異議，是實至名歸。網民替⑩陳霈錤未能奪最上鏡小姐感不值，葉念琛自言也給對方很高分，是他的三甲人選。

對於冠軍莊子璇被狠評欠冠軍相，葉念琛為對方平反，「雖然我不是評她的部分，但在台下近距離看佳麗，覺得莊子璇當晚很sharp，答問和狀態也好，選美是看臨場表現，我也跟身邊的陳嘉容說，覺得她是冠軍」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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