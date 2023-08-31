扶老攜幼澳門開騷 林宥嘉向母親老婆示愛

【明報專訊】林宥嘉一連兩場《idol 2023世界巡迴演唱會》澳門站上周於澳門威尼斯人金光綜藝館舉行，全場爆滿。林宥嘉攜同老婆丁文琪、子女、媽媽一起到澳門，並連續兩晚向老婆示愛，又向母親大叫 ：「媽，我愛你。」甜蜜溫馨。林宥嘉以廣東話跟觀眾打招呼，笑言能與歌迷同笑同喊是種幸福。他獻唱快歌時全場觀眾站立起舞，前排歌迷更興奮衝到台前；在點歌環節與歌迷互動，更有求必應。

難忘產房陪老婆誕子一刻

林宥嘉演繹《巨人的肩膀》後，跟歌迷分享，「這首歌前面的聲音是我第一次陪老婆入產房，生第一個小朋友時錄的聲音，我非常開心，是個很難得的機會。這次演唱會，我的太太跟兩個小孩有來看，我的媽媽們也有來看，這是我女兒第一次看爸爸的演唱會」。他提到當孩子剛生出來時，護士會算BB的手指頭，以及測聽力是否正常，這讓當時第一次當爸爸的他學到原來很多看似平凡的東西，不是每個人都能擁有，要好好感謝。第二晚尾場，林宥嘉唱到《說謊》時，向老婆示愛說：「這句歌詞，祝你做個幸福的新娘，老婆，希望你不是只是那天幸福的新娘，我希望我們可以相愛到永遠。」

林宥嘉跟觀眾說：「在生活當中曾面對很大壓力，我生了很嚴重的病，是腸胃的病，現在已好了，才可看到我《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》（MV）裏，可以這樣子不穿衣服。」歌迷即起哄叫他脫衣服。

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