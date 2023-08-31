《假面女郎》Netflix非英語節目登頂

《百變艾琳》講述在巴塞隆拿生活的英國女教師，有不可告人秘密，上架4天錄得1320萬觀看次數。

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布8月21至27日一周收視，韓國與挪威幾乎平分非英語節目十大排行榜，其中又以韓劇《假面女郎》成績最佳，以740萬觀看次數登頂。另外，英劇《百變艾琳》、周星馳有份監製的動畫《美猴王》及巴西紀錄片《來不及盛開的花：巴西女童墮樓案》分佔英語節目、英語電影及非英語電影冠軍。

高賢貞、Nana、李韓星主演的《假面女郎》，《籠子裡的野獸》金容勳編劇及執導，改編自同名網絡漫畫，本月18日上架，講述對外貌感自卑的上班族金貌美，每天晚上用面具遮臉在網絡直播跳性感舞，深受網民追捧，直至捲入殺人事件，淪為階下囚，人生經歷大起大跌。

《假面女郎》開播以來掀起熱話，連來港開騷的韓國「鐵肺歌后」Ailee也大讚好看。不過亦有評論指《假》劇只有短短7集，不及原著交代清楚及有說服力；亦有觀衆認為外貌至上、扭曲母愛及以錯誤方式愛人的不同角色，讓人感到不安。根據Netflix公布上周收視，《假》劇以740萬觀看次數，成為非英語節目收視冠軍。其餘韓劇《戀愛不可抗力》及《奇案摸摸查》分佔第4及第9位。挪威劇《21世紀諸神黃昏3》以650萬觀看次數屈居亞軍，不過第1及第2季同時上榜，分別位列第6及第8。墨西哥劇《天命所歸》奪季軍，日本動畫《範馬刃牙》佔第5位，印度劇《槍林彈雨的愛》和西班牙劇《完美童話》則分佔第7及第10位。

英語節目方面，本月24日首播的《百變艾琳》，4日錄得1320萬觀看次數登頂。《夫妻決裂：尊尼特普訴安芭赫德案》與《無痛殺手》分佔亞季，第4至10位順次為紀錄片集《體壇秘史：鱷霸美足隊》、真人騷《最後通牒：唔結就分》及《Tyson Furys：拳王這一家》、狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的HBO舊劇《欖球人生》、《依法犯法2》、兒童節目《蓋比的娃娃屋》及動畫《我老豆係星際獵人》。

周星馳監製動畫《美猴王》上周以1440萬觀看次數，成為英語電影收視冠軍，粉碎「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）《攻心諜戰》三連霸美夢，《攻》片錄得1360萬觀看次數屈居亞軍。《籃兒當搏盡》阿當辛迪拿（Adam Sandler）監製及一家四口參演的《成人禮咪亂嚟》本月25日上架，短短3天累收1230萬觀看次數佔季軍，下周有望進一步攀升。其實上周Netflix十大英語電影收視榜第4至10位全屬舊片，順次為《夜行悍探》、動畫《波士BB》、《侏羅紀世界：迷失國度》、《教廷第一驅魔人》、《Half Brothers》、動畫《荒失失奇兵》，以及《朵拉與失落的黃金城》。巴西紀錄片《來不及盛開的花：巴西女童墮樓案》以530萬觀看次數在非英語電影榜登頂，波蘭片《雙面愛戀：天長地久》和西班牙電影《殺人讀書會》分佔亞季。第4至10位依次為土耳其片《十日壞人》、德國《換命天堂》、西班牙《極度殺機》、日本《殭屍100：在成為殭屍前要做的100 件事》、印度《完美勇者》及土耳其《謊心暗許》。

Disney+《阿蘇嘉》首播報捷

另一方面，很少公布節目及電影成績的串流平台Disney+，前日亦表示本月23日首播的《星戰》外傳劇集《阿蘇嘉》（Ahsoka）收視報捷，據報Disney+採用Netflix同樣的計算瀏覽次數方法，以總觀看時數除以節目或電影總長度，《催眠潛凶》女星羅莎里奧多遜（Rosario Dawson）主演的《阿蘇嘉》，上架首5天全球錄得1400萬瀏覽次數。