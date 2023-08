Ailee香港開騷玩任點清唱

【明報專訊】有「韓國鐵肺歌后」之稱的Ailee出道11年,前晚首度在港假旺角麥花臣場館舉行《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會。Ailee穿上白色連身裙於8點準時現身,唱出《Don't touch me》及《Mind your own business》,其間以英語高呼「香港」,炒熱氣氛。她稱等了很久,很開心見到香港粉絲,可在港舉行演唱會;Ailee表示上次來港已是2019年參與《Music Bank》群星騷,2017年在MAMA頒獎禮她唱了《Don't touch me》,故今次特意選唱這歌開場。她稱以往在港演出有其他歌手在場,很難找到自己的歌迷,今次則全場是她的粉絲,可逐一看清楚,感到很幸福。

Ailee全晚又唱又跳逾90分鐘,《Heaven》及韓劇《鬼怪》人氣歌曲《如初雪般走向你》等掀起全晚高潮。Ailee獻唱情歌《Make up your mind》時,稱要成為粉絲的女朋友,台下即有人高呼「今日開始第一日(拍拖)」,她聞言說:「應已(拍拖)11年才對」。

個唱尾聲Ailee大呼心情很好,可惜時間過得太快,直言下次來港要唱5小時,坦言不捨得離開,更破例開放點唱環節,Ailee清唱多首歌曲大曬唱功,包括《Chandelier》、韓劇《某一天滅亡來到我家門前》歌曲《Breaking Down》及雲妮侯斯頓(Whitney Houston)經典歌《I Will Always Love You》等。Ailee表示希望再度來港開騷,請粉絲為她在網上宣傳。

記者:蘇珮欣

攝影:林祖傑