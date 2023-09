首個Solo演唱會大跳辣身舞 李駿傑多謝花姐畀機會 完騷前爆喊

Jeremy(中)跳唱Blackpink的《How You Like That》炒熱全場氣氛。(攝影:鍾偉茵)

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑(Jeremy)首個Solo演唱會前晚於會展舉行。由欠自信到夢想達成擁有自己的舞台,Jeremy表示當經理人黃慧君(花姐)告訴他舉行個唱的消息,以為對方將傳給Jer(柳應廷)的信息誤傳給他。演唱會上,Jeremy說從小熱愛舞台,並經歷不少失敗,參加《全民造星》給他機會站上舞台,感謝粉絲的支持。演唱會尾聲,全場歌迷唱生日歌為他預祝生日,Jeremy感動落淚。前晚MIRROR隊友盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安、柳應廷(Jer)及邱士縉,ERROR梁業(肥仔)、何啟華(阿Dee),以及李炘頤、阮小儀及阿正等捧場。

Jeremy以妖魅王子Look登場,連唱多首歌曲,唱到《半》時,平時斯斯文文的他跟衣著性感的女舞蹈員大跳辣身舞,兩人有不少親密接觸,引粉絲起哄。之後Jeremy換上皮褸跟舞蹈員跳唱韓國女團Blackpink的《How You Like That》和師妹COLLAR的《OFF/ON》,炒熱全場氣氛。

Serrini任嘉賓拒拖手

嘉賓請來梁嘉茵(Serrini),兩人合唱《網絡安全隱患》後,Jeremy落台換衫。Serrini表示是來攝時間讓表演者換衫,隨後唱《樹木真美》;轉了白馬王子造型的Jeremy再次出場,他多謝Serrini當嘉賓,Serrini叫對方不用再拖她手,怕會被人鬧。Jeremy解釋邀Serrini是因看完對方演出,覺得Serrini的energy很好,有才華又很風趣,所以當知道辦演唱會,便第一時間諗起對方。Serrini稱尊重這場合,所以這晚穿得很靚;Jeremy讚Pink Lady打扮的Serrini似公主,跟他的王子Look很襯。Serrini亦表示欣賞Jeremy很會照顧人,講話會望着人的眼,這樣的人在香港不多,令她有被尊重的感覺,又讚對方很有妖艷感覺,期待他繼續破格。

Jeremy分享首次開個唱的喜悅,稱倒數多日,終來到這天,「由出道到現在5年,可開到Solo演唱會好難得,當我第一次聽到花姐跟我講這消息的信息,整個人呆了,以為她想傳給Jer,但傳錯給我,後來她說真的,當時我和媽咪一起,媽咪知道很開心。這晚我的隊友、家人和粉絲都在場,令我非常開心」。Jeremy稱曾自我懷疑,何德何能有這個機會,以及得到那麼多人入場看他表演,不過見到粉絲的支持,他找到答案了,話畢獻唱《凡星》。

MIRROR隊友隔空伴舞

唱《When We Were Young》前,Jeremy高呼終達成夢想來到這舞台,但不代表沒遺憾,會將遺憾變成希望。之後大屏幕播出一段Jeremy手寫給粉絲的文字,盡訴心中情,當中寫上從小熱愛舞台,但也經歷不少失敗,直至參加《全民造星》,讓他終可實實在在站在舞台,「現在的我很想感謝大家,亦同時很感謝年輕的自己,跌跌碰碰那麽多,每段經歷都是引領我到這個舞台的階梯」。其後屏幕播出MIRROR隊友撐他的片段,眾人隔空為他伴舞。Jeremy除多謝MIRROR,更特別多謝花姐,因沒有花姐就沒有MIRROR,並向對方說:「多謝你給我今次演唱會的機會,I love you so much。」演唱會兩度encore,適逢9月8日是Jeremy的28歲生日,粉絲唱生日歌預早慶生,令Jeremy非常感動。當唱到最後一曲《夢言》時,Jeremy終忍不住爆喊,他表示會繼續努力,相約大家再見,並說:「你們是我今年最好的生日禮物。」

「擔心不夠歌開騷是多餘」

完騷後受訪,Jeremy自爆開騷前一日很擔心,因用盡力綵排,翌日睡醒似被人打了一身的感覺,要從錯誤中學習,若有下次要學識留力,對今次表現自評80至90分,希望下次儲多些歌再開騷。談到與女舞蹈員的辣身舞,Jeremy稱開始時有少少尷尬,還是花姐提議他再貼近一點,效果更好。問為何會質疑自己?Jeremy解釋並非有自信的人,雖加入MIRROR已多了自信,但突然開演唱會令他擔心不夠歌,要唱什麼給人聽,但今次的演出,讓他發現這些擔心都是多餘,只要努力去做,幾多首歌也一定能做到,現在順利完騷終可放下心頭大石,要食燒肉慶祝。

餐廳結業 媽咪安慰

問到如MIRROR未能出席樂壇頒獎禮,會否覺可惜?Jeremy表示視乎公司安排,因碰巧跟MIRROR演唱會綵排疊期,但相信各成員都想參與。對於跟肥仔、Jer合資的餐廳結業後出現拖數問題,3子被貼街招追債?Jeremy表示已交律師處理,望盡快解決。可有嚇怕不敢再做生意?他說:「當買個教訓,以後要再做好些資料蒐集。(這教訓很貴?)沒去計,可以賺回來的,起初都驚媽咪鬧,但她反過來安慰我。」

