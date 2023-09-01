演員公會罷工下揭幕 威尼斯影展星光黯淡 舒淇性感行紅氈 梁朝偉明擒「金獅」

【明報專訊】第80屆威尼斯影展香港時間昨日凌晨舉行開幕禮，受到美國演員公會（SAG）罷工影響，紅地氈星光黯淡，唯有靠主競賽評審員舒淇、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的模特兒舊愛Toni Garrn等充撐場面。大會率先頒發終身成就金獅獎予《柏林孽戀》90歲意大利女導演莉蓮娜嘉雲妮（Liliana Cavani），至於另一得獎者梁朝偉，定於明日（2日）領獎，早前訛傳婚變的劉嘉玲料將陪伴老公出席，以實際行動闢謠。

影展開幕禮由《新鐵金剛智破皇家賭場》「邦女郎」Caterina Murino擔任司儀，請來《緣來他不夠愛我》柏林影后夏綠蒂藍萍（Charlotte Rampling）頒發終身成就金獅獎予莉蓮娜嘉雲妮，二人曾於《魂斷多瑙河》合作。莉蓮娜致謝時談到性別平權的重要，「女導演和編劇的能力，其實跟男性一樣。希望主辦單位思考這種不平衡的情况，並作出改變」。莉蓮娜執導非競賽片《The Order of Time》亦於同日放映。

開幕片觀衆鼓掌分半鐘

昨日出席開幕禮的電影人，主要以幕後為主，包括主競賽評審主席兼《星聲夢裡人》金像導演戴文查素列（Damien Chazelle），評審員有《犬山記》導演珍甘比恩（Jane Campion）、《廣告牌殺人事件》導演馬田麥當奴（Martin McDonagh）及《所有的美麗與血淚》導演羅拉柏翠斯（Laura Poitras）等行紅地氈。舒淇穿著全黑禮服亮相，中空設計性感不失高貴。

《以你的名字呼喚我》魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）執導、《蜘蛛俠》辛蒂雅（Zendaya）主演愛情喜劇《Challengers》，原定是開幕電影，但受工潮影響，早前宣布退出，映期亦延至明年初夏，改由意大利導演狄安哲里斯（Edoardo De Angelis）的戰爭片《Comandante》頂檔。後者舉行首映禮，放映完畢全場觀眾起立拍掌90秒，反應未算熱烈。

阿當戴華抵達水都宣傳

事實上，並非所有演員禁止出席宣傳活動，只要演出作品所屬公司沒有參與影視製作人聯盟（AMPTP），便可獲得SAG臨時協議，亮相各大影展。《盜火線》米高曼（Michael Mann）執導、講述法拉利汽車公司創辦人兼意大利賽車手恩佐法拉利（Enzo Ferrari）的競賽片《Ferrari》，主角阿當戴華（Adam Driver）正是其中之一，並已赴威尼斯宣傳，預告片亦趕在首映禮舉行前發布。《Ferrari》以1957年為背景，講述某場賽事發生嚴重意外，導致法拉利車手及9名觀眾死亡，汽車及輪胎公司老闆被控過失殺人，案件最終獲撤控。除了阿當戴華，《誣網》康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）、「邦女郎」奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）同樣獲得「開恩」，二人已抵達威尼斯，分別宣傳競賽片《The Promised Land》和劇集《Of Money and Blood》。

《這個殺手不太冷》64歲法國導演洛比桑（Luc Besson）2018年被荷蘭女星珊迪雲萊（Sand Van Roy）指控性侵，案件糾纏5年，洛比桑獲撤銷控罪，將攜新片《Dogman》參加威尼斯影展主競賽單元。他接受美媒訪問時稱，從不擔心性侵案件影響形象，導致一線演員拒絕合作，「這不是我的問題，過去幾年我只專心創作，作為一個藝術家，最重要的是交出好作品，就如《Dogman》，何况我可以拍戲的時間已不多」。洛比桑曾與《墮落花》安妮巴希路（Anne Parillaud）及《第五元素》美娜祖華域（Milla Jovovich）等合作女星離婚，被問到將來可會跟女演員繼續保持緊密關係？他笑言：「我拍完《這個殺手不太冷》往後數年，一直深愛着尚連奴（Jean Reno），為何沒人關心？」