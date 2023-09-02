「子女就是一切」 林子博無悔移英 轉攻網上平台闖出一片天

【明報專訊】林子博的太太董燕君（Shirley）2020年病逝，喪妻未夠一年，他決定帶子女移民英國，到了當地工作陷入迷失，加上惹來不少言論攻擊，被指未等亡妻「上位」就毅然離港，不負責任、渣男的負評此起彼落，但選擇人在異鄉重新出發總有原因，林子博只想完成亡妻生前的心願，決心在異鄉轉攻網上平台，闖出另一片天，默默承受批評，同時喜獲不少支持，最重要是尋回寶貴的親子時間。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

林子博早前偕女兒林詠渝、兒子林卓楠回港放暑假，回憶兩年前帶子女移民英國，考慮了近一年才下此決定，「老婆去世後要獨力照顧子女，情緒出現問題，加上在港租住的居所充滿了老婆的回憶，好想搬，剛巧租約到期，回想老婆在病牀時曾講過，小時候想到外國留學遭家人反對，一直有這個心願，我們亦討論子女到外地升學的問題，但當時老婆要醫病，實在無法離開香港，我真的好憎個疫情，令我不能留院見老婆最後一面，不知她還有什麼遺願，想了近一年，突然想到這件事，便決定移民，讓子女到外國讀書，亦當為子女代媽媽完成小時候的心願」。

授權家姐處理亡妻「上位」

林子博表示最初確是一廂情願，曾因移民英國跟女兒的關係跌至低點，女兒更在學校不停數他的不是，「女兒不想移民，一講就嗌交，之後她得到老師鼓勵，加上兒子又想去，他們日日逼我，所以急住走趕開學」。未等亡妻的骨灰龕「上位」就走，換來千夫所指？他說：「相信老婆會明白，我亦簽了授權書給家姐幫忙處理，老婆交對仔女畀我照顧，係咪應該為仔女諗先呢？成日話我不負責任，如不負責任我就丟低他們到英國，去逍遙快活啦！」

開心尋回親子時間

林子博表示選擇移民英國，除了要捨棄香港娛樂圈事業，亦要面對很多難關，無助感到這刻依然有，「兩年不會令我的英文突然變得好好，加上本身性格怕醜，但處理所有事情，全部都要用英文，好彩子女在身邊，以及有些朋友幫手，才未至於患抑鬱」。他稱未曾後悔移民，「自從上機被發現，已經覺得是不歸路，要硬着頭皮走下去，亦都是身教，不能讓子女覺得爸爸搞唔掂又話要返去，是個半途而廢的人。過去兩年尋回親子時間，始終幾年後子女都長大，不會理我，現在有得珍惜就珍惜」。

林子博稱主持、演員工作是唯一生存技能，除了當年離開亞視試過迷失，做了的士司機幾個月，今次是第二次迷失，更甚是不知可以做什麼！直至獲李婉華這個伯樂支持，建議他搞網上節目開直播；他心想既然在英國太悶，又流言滿天飛，常被人公審，倒不如自己講，「一星期做足5日直播，收入可解決日常生活負擔，雖然要一腳踢，但也算有細藝，亦尋回自我價值」。

待子女升讀大學 考慮回流

網上直播節目令林子博吸納大批香港、澳洲、美國、加拿大、新西蘭及日本的華人粉絲，闖出另一片天，他說：「好多人支持，沒想過也有很多hater，不過對我來說，只會關心子女如何看這個爸爸，其他人點睇不重要，不要閙我的子女就得，我一定以子女為先，在我的世界，他們就是一切，做任何事都是為了他們，如果不是，就不會移民，為什麼要咁辛苦！待他們升讀大學住宿舍，我可能考慮回流。」

場地：鍋心八鮮蒸鍋

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