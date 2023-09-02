港產片票房欠佳 《釀魂》後勁不繼 《怨泊》開畫收10萬

【明報專訊】由日本導演藤井秀剛執導、何超儀、白川和子主演的電影《怨泊》前日開畫，單日票房失利，僅得10萬元，同日上映由陳家樂、惠英紅演出的《速戰》單日連優先場只收15萬元，票房慘淡，反而西片《叛諜裁判3：終極一戰》收45萬元，成為開畫單日排行榜冠軍。

Anson Lo謝票延期

其實近期上映的港產片票房差強人意，由MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）孭飛的《釀魂》8月24日上映，在一班粉絲力撐包場下，開畫連優先場收逾110萬元，但後勁不繼，上映8日累收320萬元，前日單日收23萬元；為了谷票房，Anson Lo原定今日聯同朱栢康、陳紫萱跑戲院謝票，但被超強颱風「蘇拉」襲港打亂陣腳，謝票延期舉行。

《緣路山旮旯》導演黃浩然新作《全個世界都有電話》票房亦未及預期，截至前日，上映15日累計票房154萬元，距離收700萬元的目標仍差很遠，但黃浩然完全沒失望，「第一部作品《點對點》兩個月過唔到60萬，第二部戲《逆向誘拐》兩個月未達120萬，今次第4部，上映8日已過120萬，其實有好大進步」。

至於古天樂（古仔）、張智霖主演的《暗殺風暴》上映14日收444萬元，ERROR四子打正旗號的《陰目偵信》22日收360萬元。古仔、劉青雲及郭富城合演的《掃毒3：人在天涯》在內地收2.85億元人民幣，在港上映36日收1460萬元。

記者：柯美