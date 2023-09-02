洛比桑首戰威尼斯 《Dogman》首映贏6分鐘掌聲 阿當戴華抨擊Netflix 為SAG抱不平

柏德烈丹斯在《Ferrari》戲分不算多，但仍到場協助宣傳，有影迷更拿出《醫人當自強》的海報給他簽名。（法新社）

【明報專訊】第80屆威尼斯影展8月30日揭幕，《盜火線》米高曼（Michael Mann）執導《Ferrari》及首戰水都的洛比桑（Luc Besson）暌違4年新片《Dogman》，同入圍主競賽單元，前晚先後舉行首映禮，據美媒報道，同屬獨立製作的兩片，分別獲觀衆起立鼓掌6分鐘，兩片亦獲美國演員公會（SAG）臨時協議，主角可到威尼斯宣傳。《Ferrari》男主角阿當戴華（Adam Driver）首映禮後被觀衆掌聲感動到眼濕濕，在記者會他點名抨擊Netflix和亞馬遜Prime Video等串流平台，也為所主演電影不屬於影視製作人聯盟（AMPTP）而感到驕傲。

SAG今年7月與代表各大電影公司及串流平台的AMPTP談判破裂，SAG會員即時停工，並禁止宣傳新片、參與影展及出席首映禮等，除非獲得SAG的臨時協議方可豁免；其中《Ferrari》由Neon及STX國際發行，不屬於AMPTP，片中扮演法拉利汽車公司創辦人兼賽車手恩佐法拉利（Enzo Ferrari）的阿當戴華，最終可與導演米高曼及有份演出《Ferrari》的《醫人當自強》柏德烈丹斯（Patrick Dempsey），一同踏上水都紅地氈。

《Ferrari》觀衆鼓掌6分鐘

曾演出《星戰》系列的阿當戴華對威尼斯影展不會陌生，他的前作《婚姻故事》4年前正是在水都舉行世界首映，並有份角逐最高榮譽金獅獎。阿當在《Ferrari》記者會點名Netflix和亞馬遜兩家串流平台，「為什麽較細的公司像Neon和STX國際能符合SAG的要求，這是前期談判，SAG的願望清單，大公司如Netflix和亞馬遜卻做不到」。其實阿當主演的《婚》片及《白噪音》也由Netflix發行，更憑前者獲奧斯卡提名。

《Ferrari》以1957年夏天為背景，講述恩佐法拉利剛經歷喪子之痛，還得面對公司快將破產、離婚等問題，他押注在橫跨意大利全國的耐力賽，拯救快將崩潰的生意。阿當戴華在記者會自言很開心可以親臨威尼斯支持新片，「很驕傲可以來介紹這部電影，而且它不屬於AMPTP，跟從SAG的指示來宣傳，其實是很有效的策略」。

《情迷巴塞隆拿》彭妮露古絲（Penelope Cruz）與《小謊言》女星莎蓮活莉（Shailene Woodley）片中分別扮演恩佐法拉利的太太及情婦，《Ferrari》在爛番茄評論網站獲得專業影評人平均給予80分好評，不少人讚賞彭妮露的演出，把經歷喪子之痛及得悉丈夫出軌且育有一子的複雜情緒演繹得絲絲入扣。不過亦有美媒認為莎蓮扮演情婦是錯誤選角，她的戲分最為薄弱。不過首映禮後觀衆熱烈鼓掌6分鐘，令男主角阿當戴華熱淚盈眶。據悉《Ferrari》預計今年12月聖誕檔期在美國上映，為來年的頒獎禮季節做好準備。

洛比桑有興趣再拍科幻片

跟《Ferrari》同日在威尼斯舉行記者會及首映禮的還有洛比桑執導《Dogman》，該片亦獲得SAG臨時協議，所以男主角兼《惡的序章》康城影帝卡立蘭治鍾斯（Caleb Landry Jones）可以隨劇組到威尼斯宣傳。在記者會上洛比桑稱卡立正在蘇格蘭拍攝新片，為了投入角色，卡立目前說話也帶有蘇格蘭口音。《Dogman》講述Douglas自小受父親虐待，曾被丟進狗籠，人狗反能好好相處，以後在槍林彈雨也成為並肩作戰的伙伴。

現年33歲的卡立蘭治鍾斯曾演出《廣告牌殺人事件》及《訪·嚇》等電影，洛比桑表示開鏡前半年卡立跟一名醫生學習怎樣像殘疾人在輔助下走路；他為了一場模仿法國歌后Edith Piaf的唱歌戲分，又跟隨法國女歌手Zaz及聲樂教練受訓，洛比桑說：「他之前一句法語也不會說，拍攝該幕戲當日卻非常成功。」洛比桑稱他倆同樣是愛犬之人，因此很快便熟絡。

據美媒報道《Dogman》首映後跟《Ferrari》一樣同獲觀衆鼓掌6分鐘，不過在爛番茄評論網站，得分遠不及後者。《Dogman》是洛比桑自《Anna》後暌違4年的新作，亦是他今年6月性侵案撤控後首度出席新片首映。他2017年執導的《星際特工：千星之城》成本約1.8億美元，全球約收2.25億美元，被指成績欠理想，洛比桑在記者會表示，「我想再拍太空科幻片，只要給我2億美元」。