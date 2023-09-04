粉絲賀壽催追仔 48歲陳曉東無計劃添丁

【明報專訊】陳曉東昨日48歲生辰，大搞生日會暨粉絲聚會，跟逾百名粉絲慶生。壽星透露對上一次舉行見面會是2017年，有內地和台灣粉絲專誠來港參與。他跟粉絲玩遊戲，又播新歌《專注》MV和切生日蛋糕，粉絲送上別具心思的禮物，包括「黃金版演唱會門券」，預祝陳曉東能申請舉辦紅館演唱會，還拉橫額祝福他「追個仔」。

日前超強颱風「蘇拉」襲港，陳曉東一度擔心聚會受影響，幸昨日天氣轉晴風和日麗，「我訂機票從北京回港，星期五收通知航班因颱風取消，慶幸星期六復航，即訂機位順利到港」。陳曉東透露太太和兩女未有同來，因小朋友已開學，暫時未收到她們送的生日禮物。臨飛前兩女好識做，已講定生日快樂，又說不捨得爸爸走。追問會否接納粉絲意見努力追仔？陳曉東笑說：「粉絲比我更緊張，暫時沒有計劃，想專注工作先。我沒有一定要生仔的概念，加上兩個女都好乖，雖然我管教好嚴，但女兒都好黐我。」

生日願望明年開紅館騷

陳曉東今年生日願望是再開紅館騷，承認已入紙申請，希望明年8月成事。他介紹新歌《專注》剛在9月1日正式派台，曲風跟以往略不同，是新嘗試。提到《專注》MV中，兩男演員裸露上身態度曖昧意識大膽，陳曉東拒絕同樣騷身材，認為機會應該留給別人。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com