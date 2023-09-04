首合作鬥恐怖 互笠高帽 何超儀白川和子語言不通無礙演出

【明報專訊】何超儀與日本演員白川和子日前為合演的電影《怨泊》接受傳媒訪問，超儀表示繼電影《維多利亞壹號》後，再演驚慄戲尋求突破，笑言與白川小姐的演出各有各恐怖，白川小姐只要目無表情已很恐怖，她的恐怖在於不同級別的撞鬼、撞邪的妝容，笑說：「我愛上了那個撞邪妝，想日日化，覺得加了面影，好正。」會否考慮化撞邪妝謝票？超儀說：「呢條橋得，我當萬聖節玩。」

互相學習 恨再合作

超儀與白川和子表示對拍驚慄片又愛又恨，回想在日本破舊大屋取景，心情好驚，除現場氣氛恐怖，也擔心屋頂有碎片跌下來和停電，白川和子初嘗演嚇人角色覺得很好玩，希望以後再有機會拍這類電影，超儀笑說：「我很喜歡睇恐怖片，很愛研究人性，我本身傻乎乎，希望看多些，不會容易受騙。」

白川和子談到第一次跟超儀合作，雖然語言溝通方面有點困難，但在演出上感到心連心，笑言趁機吸收年輕能量，每日拍攝都很好玩、好幸福，「超儀是個好演員，未來會有更好發展」。超儀反笠高帽，大讚白川和子是好對手，「她演得很驚嚇，帶動我演出。她亦是我好尊敬的前輩，她經常讚我靚，其實我都覺得她好靚，保養得好好。希望《怨泊》拍續集，再合作」。

超儀表示今次拍攝《怨泊》的海外劇組，是她遇過最仁慈、最nice的，「大家守望相助，我對白不多，大部分用肢體語言，似在鏡頭前跳舞，白川小姐好似帶住我的靈魂」。她稱近年跟荷李活劇組合作，感覺大不同，早前拍西片《Rajah》，劇組多是亞洲人，感覺親切。拍西片《Mother Tongue》時，初初感覺男演員Jonathan Rhys Meyers很惡，認識後發現對方友善，但在美國拍戲，未必個個仁慈、親切，「有些會不友善，不知他們想怎樣，我又不夠膽問是不是我激親他們，還是他們本身有不開心，但演戲時OK的，只是戲外不敢傾談」。

了解各地劇組文化助發展

超儀承認北美洲劇組的工作態度，令她有點卻步，但不會不合作，現在更了解不同地方的文化，「我開工好大班團隊，外地的演員自己揸車去開工，可能嚇驚了他們。香港的工作空間在片廠裏，大家會一齊食飯、吸煙，美國標準，好怕演員走開難以控制，演員多留在餐車休息，我就愛分享美食，不過都有見過有外籍演員不留在餐車，坐導演隔籬，很聰明，睇其他人點演，然後自己再想點突圍」。

白川和子相隔35年再訪港，今次趁在酒店食下午茶欣賞維港景色，非常開心，打算下次偕女兒、女婿和孫子再來玩，她很喜歡香港，也希望有機會跟周潤發合作拍戲。

記者：鍾一虹