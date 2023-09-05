目標紅館開騷 魏如萱為「換班機」解畫

【明報專訊】魏如萱（娃娃）一連兩場的九展騷前晚圓滿結束，相隔6年再來港開騷，首場受超強颱風「蘇拉」影響，不少粉絲因航班取消未能來港睇騷，她在社交網留言「換班機」惹來網民狠批，要暫時關閉留言功能避風頭，演出心情亦明顯受影響，透露凌晨4點半才睡得着，因此影響音準。

娃娃前晚獻唱了多首金曲，又安排點唱環節，更大騷廣東話，獻唱張學友的《李香蘭》，以及首度演繹從未演唱過的新歌《我在紐約打電話給你》Demo，不過對自己就颱風的留言惹批評仍意難平，她說：「這兩天是非常特別的演唱會，因颱風打亂了很多人的節奏，風很大，心也很混亂，不過下雨後空氣變得很乾淨、清新，所以你們的心裏有乾淨嗎？那不會口出惡言吧！我是愛你們，請不要再誤會我。」她笑指所住的酒店在紅館旁邊，看着紅館一直想着「好想去」，但因網上的事，和經理人說今次要好好的唱，將這兩場當成是香港最後一次演唱會，「我受傷了，我真的受傷了！」

當粉絲是親近朋友

娃娃騷後受訪，稱因懷孕及疫情才相隔6年來港，今次沒帶5歲兒子同行，怕無法專心工作。她大讚歌迷熱情，盼下次能在紅館開騷，「視為目標和挑戰，紅館要賣一萬張票，我覺得壓力太大」。網上言論被批評，是否感無奈？她說：「我當然有些受傷，因有些比較攻擊的留言，但我可以明白他們的意思，因為颱風的關係，也有很多的不好意思，我覺得很無奈，我的意思也被誤解，但沒關係，還是很謝謝大家。」她解釋留言叫粉絲「換班機」，全因當粉絲是親近的朋友，但文字卻很容易被誤解，「其實我們的工作人員也是換班機來的，可能他們覺得我太冷漠，但其實不是，只想說可以換班機試試看，但沒想過被誤解，我也提前兩天來，我們也很害怕及緊張，所以我就很直覺地回了，下次會更小心」。她表示因有些留言太攻擊才關掉留言功能，現已重開。

記者：林祖傑