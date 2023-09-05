邱彥筒首當女一壓力大 新演員黃偉聰難忘試鏡懶醒拍導演膊頭

【明報專訊】女團COLLAR邱彥筒（Marf）首次拍劇，於ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》擔正飾演女學生，劇中慘被同是首次拍劇的同學「四人幫」陳焯嵐、陳傑奇、黃偉聰及蔡承恩欺凌，Marf承認現實中求學時期至踏入社會工作均要面對各種言語冷暴力，唯有化身惡女睇化一點，繼續邁步向前。「四人幫」承認求學時試過欺凌或被欺凌，在戲中重演欺凌人也自覺乞人憎。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

21歲Marf露透今次拍劇是畢業後相隔3年再正式穿校服，剛巧拍攝場地是她的高中母校，相信比其他演員更容易投入學生角色。對於首次拍劇便成為女一，Marf說：「第一次拍劇好大壓力，試鏡時諗好多嘢，試鏡成功，既開心又很擔心，因為知道導演陳健朗第一次拍劇，女主角這個冠冕永遠最難戴，好緊張做得不好，又好驚辜負導演，怕導演拍到中途會覺得揀錯人，這個壓力已經令我成長了，好開心有機會讓大家見到完全不同的Marf。」

習慣抑壓 不輕易抒發情緒

Marf表示相信大家會關注劇中她被欺凌過程，對她而言並沒有因劇情激發其潛意識很傷感或不開心的事，「我在校園並沒有真正被欺凌過，多數是旁觀者，事後鼓勵受害者告狀，和角色有少少似，沒有實際被欺凌過，但試過受到言語冷暴力，取決於你點樣諗，細個受到的言語冷暴力和入行後差不多，都係畀人話黑口黑面、懶清高嗰啲，入行後才真正認識到這種暴力，不過已經有晒底，冇咩所謂，不如諗𠵱家惡啲，就冇咁易畀人恰咁囉」。她表示面對語言暴力，劇中角色和現實都會忍，再去嘗試化解，「我習慣抑壓咗先，入行後更加明白到不可以立即將感受抒發出來，現在唯有睇化啲，有些事情怎樣也抒發不到」。

「四人幫」勾起求學回憶

模特兒陳焯嵐、饒舌組合光頭幫成員陳傑奇、Rapper蔡承恩和新晉演員黃偉聰都是首次拍劇，認為參加試鏡相當有趣，當中黃偉聰更在試鏡中鬧出笑話，「我當時以為是副導演幫手試鏡，見對方很健談，便一嘢拍他膊頭問『老友你覺得頭先點？』，他話OK，我便講多謝，上戲劇班時見個鬍鬚佬咁面善，問其他人才知道他原來是導演陳健朗」。

4人劇中聯群結黨組成「四人幫」欺凌同學，他們直認求學時均試過欺凌或被欺凌，他們劇中重拾當年用來欺凌同學的招數，也自覺十分乞人憎，不過也讓他們勾起很多回憶，令他們演得相當投入。

強制「死亡遊戲」 劇情血腥暴力

《那年盛夏我們綻放如花》改編何晞賢小說《已讀不回死全家》，故事講述暑假尾聲，蔡鳴磊紀念中學一群升上6A班的同學，回學校參加班主任的生涯規劃。其間自稱Admin的人把全班同學加進名為「已讀不回死全家」的奇怪群組，強制開始一場「死亡遊戲」。

Admin列出幾條規則，包括在他們除掉身分不明的「目標人物」前，只要不回覆信息就會立即爆頭死亡。起初眾人均對此嗤之以鼻，隨着違反規則的同學即時暴斃，全部同學陷入恐慌，彼此拉攏又互相猜忌，用盡辦法生存；當中不乏欺凌和血腥場面。

邱彥筒/服裝：Farfetch, Dr. Martens

化妝：San chan, Percy Shing

髮型：Taurus Lee

蔡承恩、陳傑奇/服裝@midwestvintage, @projectt_official

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